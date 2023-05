Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizil, co mohl

CHESBKO – Nyní mu hrozí až pětileté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětapadesátiletého muže z Aše, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný muž se měl od druhé poloviny února do úterý 30. května letošního roku na Chebsku dopustit krádeží nejméně ve čtyřech případech.

Na konci února, kolem poledne, měl vstoupit do vnitřních prostor jednoho ze sanatorií. V technické místnosti následně našel klíče, pomocí kterých se dostal do dvou pokojů. Ty prohledal a ze dvou peněženek odcizil finanční hotovost. Ve druhé polovině dubna, kolem patnácté hodiny, vstoupil v Mariánských Lázních do zdravotnického zařízení. Tam prošel recepcí a chodbou se dostal až do neuzamčené šatny. Poté našel batoh a kabelku, ve kterých se nacházely peněženky. Z nich odcizil finanční hotovost a odešel.

V úterý 23. května mezi osmou a devátou hodinou vstoupil do jednoho z lázeňských domů ve Františkových Lázních. Tam měl vniknout do jednoho z pokojů, ve kterém se nacházel uzamčený, volně ležící trezor, ve kterém se nacházela finanční hotovost a platební karty, či osobní doklady poškozené.

Včerejšího dne, v úterý 30. května, se obviněný muž vydal k poslední krádeži. V Aši na Chebsku měl vstoupit na oplocený pozemek domu, ze kterého se následně dostal do domu. V jedné z místností si všiml volně odložené kabelky, ze které odcizil peněženku s finanční hotovostí.

Kriminalisté se případem usilovně zabývali a jen pár hodin po poslední krádeži muže zadrželi v jednom z casin na Chebsku.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 160 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobil větší škodu.

nprap. Jan Bílek

31.5.2023

