Odcizil a poškodil motorku a pak jí vrátil

KUTNOHORSKO- Za krádež mu hrozí až 2leté vězení

Policisté z Obvodního oddělení v Čáslavi zahájili úkony trestního řízení pro krádež a poškození cizí věci, kterých se měl dopustit třicetiletý muž z Červených Janovic.

Právě jeho policisté podezírají z krádeže motocyklu a jeho poškození. K celému skutku mělo dojít v době od 24. do 25. června 2022 v Čáslavi, kde měl odcizit motocykl značky Yamaha v hodnotě 40 tisíc korun, následně měl motocykl odvézt do ulice Tyršova, kde z motocyklu strhal část kapotáže, vytrhal kabely z motorového prostoru, sedlo a nádrž a poškodil páku brzdy. Poté co motocykl takhle poničil, přemístil ho na jiné parkoviště.

Svým jednáním způsobil sedmnáctiletému majiteli motocyklu 30 tisícovou škodu.

V případě prokázání viny může muže čekat až 2letý trest odnětí svobody.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

30. června 2022

