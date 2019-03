Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizil 105 lahví s alkoholem

PLZEŇ – Zloděj recidivista chtěl z prodejny odejít s alkoholem za 15 tisíc korun, aniž by za zboží zaplatil.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň řeší případ krádeže. 32letý muž z Tachova přišel koncem ledna do jedné plzeňské prodejny na Slovanech a do nákupního košíku si uložil sedm kusů krabic rumu, kdy v jedné krabici bylo patnáct kusů lahví. Se zbožím opustil prodejnu, aniž by za alkohol zaplatil. Následně byl zastaven pracovníkem ostrahy. Výše uvedeného jednání se mladý muž dopustil i přesto, že byl Okresním soudem v Tachově za přečin krádeže uznán vinným a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 12 měsíců, přičemž výkon tohoto trestu mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v délce 48 měsíců s dohledem. Policisté ve věci zahájili trestní stíhání a muže obvinili z přečinu krádež. Za výše uvedený přečin hrozí recidivistovi až 3 roky za mřížemi.

nprap. Michaela Raindlová

