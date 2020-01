Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odcizený batoh byl nalezen

KLADENSKO – Dávejte si pozor na své věci.

Na linku 158 dne 27. ledna 2020 oznámil poškozený pětašedesátiletý muž odcizení batohu. Tento případ byl předán k prošetření na obvodní oddělení Kladno.

Oznamovatel je zaměstnán u dopravní společnosti v Kladně, jako řidič autobusu. Dne 27. ledna 2020 si při nástupu do autobusu odložil na první sedačku po pravé straně svůj batoh na zastávce „Gymnázium“. V daném okamžiku do autobusu nastoupili lidé a pokračoval v jízdě na trase směrem Sítná a Buštěhrad. Na zastávce „U Kahance“ v Buštěhradě si povšiml, že se jeho odložený batoh již na sedačce nenachází. Poté co odjel určenou trasu své linky autobusem učinil oznámení o odcizení na linku 158. Vzhledem k tomu, že si řidič pamatoval koho z cestujících vezl a kdo se poblíž místa pohyboval, vydal se do jedné obce na Kladensku za skupinkou cestujících. Po vyhledání vedoucí této skupiny cestujících sdělil své podezření. Na základě učiněného opatření se ke svému protiprávnímu jednání jeden z klientů této skupiny ve věku šestapadesát let doznal a odcizený batoh vrátil.

Poškozený muž si zkontroloval celý batoh, ve kterém se původně nacházela finanční částka přes 35 000,-Kč, osobní doklady a platební karta. Obsah batohu byl vrácen zpět až na finanční hotovost ve výši 5 500,-Kč, která chyběla a nebyla nalezena.

Policisté nadále tento případ prošetřují. Kladenští policisté neustále upozorňují občany, aby dbali zvýšené opatrnosti na své věci a vyvarovali se před krádeží.

Důležité rady, jak se nestát obětí:

neustále mít svůj majetek pod dohledem a neponechávat ho nikde volně, ať se jedná o lavičku v parku, na autobusových zastávkách, na nádražích, v městské hromadné dopravě, ve zdravotnických čekárnách nebo nákupních střediscích, či restauračních zařízeních

v prostředcích MHD, na ulicích a v místech většího výskytu lidí věnujte zvýšenou pozornost svým peněženkám, mobilním telefonům, taškám, kabelkám a zavazadlům

finanční hotovost, peněženky, mobilní telefony, doklady vždy mějte pod bezpečným uzavřením kabelky, tašky, ledvinky nebo alespoň pod zipem v kapse

v obchodě neukládejte tašky, batohy a jiná příruční zavazadla do nákupních vozíků

peněženku a doklady noste pokud možno odděleně

nenoste doklady a peníze v bočních kapsách batohů, tašek ani ošacení

mobilní telefon ukládejte v upevněném pouzdře na místo, o němž máte největší přehled nebo do vnitřních kapes oděvů

nenoste u sebe zbytečně velkou finanční hotovost

pokud u sebe nosíte bezpečnostní kód k platební kartě, noste jej odděleně od karty

pokud vám byla platební karta odcizena, ihned zablokujte účet. nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. ledna 2020

