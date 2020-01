Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizenou elektroniku daleko neodnesli

KARLOVARSKO – Přistihl je pracovník ostrahy.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – rybáře sdělili podezření dvěma mužům ve věku 21 a 35 let ze spáchání přečinu Krádež.

Tohoto trestného činu se měli dopustit začátkem ledna letošního roku ve večerních hodinách v obchodním domě v Karlových Varech. Zde měl nejprve starší obviněný přijít do obchodu a poté si z regálů vzít krabici s kávovarem a elektrický zubní kartáček. Zboží si odložil u vstupu a obchod opustil kolem pokladny, aniž by si něco koupil. Po chvíli se do prodejny vrátil i s mladším podezřelým mužem. Zde připravené zboží protáhli skrz zábradlí a odešli. Se svým lupem byli však přistiženi pracovníkem ostrahy, který za nimi vyběhl a křičel na ně, ať zastaví. Muži na výzvy nereagovali, zboží před prodejnou ponechali a dali se na útěk. Přivolaní policisté díky získanému popisu a díky dobré místní znalosti oba dva muže po krátké chvíli vypátrali a zadrželi. Svým jednáním způsobili škodu ve výši kolem 19 tisíc korun.

Starší podezřelý muž v páchání trestné činnosti není žádným nováčkem. Výše uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobný trestný čin potrestán Okresním soudem v Karlových Varech. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Mladšímu podezřelému muži hrozí v případě prokázání viny až dvouletý pobyt ve vězení.

nprap. Eva Valtová

9. 1. 2020

