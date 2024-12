Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odcizení peněz přímo při návštěvě – varování před nezvanými hosty

Opava - policisté upozorňují především seniory, aby byli obezřetní a nikoho cizího nepouštěli do svých domů.

Policisté z obvodního oddělení Kravaře ve spolupráci s ostatními kolegy na Opavsku řeší několik případů protiprávních jednání, kdy oběťmi jsou většinou starší a možná i důvěřivější lidé. Modus operandi je velmi podobný, může se třeba i lišit, a však výsledek je vždy stejný. Neodejít z bytu s prázdnou a odcizit veškeré úspory, které lidi mají doma schované.

Jenom za posledního půl roku minimálně v pěti případech se lstí měli vnutit muž se ženou hovořící polským jazykem do domů. Legendy se však lišily. Například využili otevřené branky a vstoupili na pozemek, jakmile však byli vyrušeni majiteli, hned měli připravený důvod návštěvy. Buď nabízeli na prodej deky či jiné výrobky, nebo v jiných případech naopak měli žízeň či potřebu návštěvy toalety. Bohužel důvěřiví lidé tuto dvojici pustili do svého obydlí, a tím jim dali možnost nahlédnout do jejich soukromí. Byť se mohlo jednat o příjemnou návštěvu, popovídání si u kávy či čaje, samotné zjištění po odchodu už příjemné nabylo. Dvojice již měla způsobit krádežemi peněz škodu přes půl miliónu korun. Policisté dané skutky prověřují pro podezření z trestných činů krádež a porušování domovní svobody.

U jednoho z posledních případů se muž pod záminkou žízně dostal až do domu 82leté ženy. Nejdříve prošel odemčenou brankou na pozemek, a jakmile byl seniorkou vyrušen, měl už připravenou legendu. Žena v dobré víře pustila „žíznivce“ do domu. V kuchyni mu dala sklenku vody, která mu však nestačila. Neustále rozptyloval pozornost seniorky, domáhal se další sklenice vody a nakonec chtěl, aby si k němu sedla a povídali si o rodině. Této chvilky však využila jeho spolupachatelka, která nepozorovaně vstoupila přes otevřené dveře do domu a prohledala prostory. Nakonec si jí seniorka všimla a oba vykázala. To už však byli bohatší o více jak 90.000 korun.

Rádi bychom upozornili na obdobné jednání, při kterém byste měli být maximálně obezřetní. Samozřejmě se může „návštěva“ lišit, kdy se nemusí jednat pouze o polsky mluvící pár. Cíl návštěvy je ale vždy stejný. Odcizit úspory, které doma máte. Především osamocení lidé, kteří v těchto předvánočních dnech uvítají návštěvu a společnost, by měli být opatrní a do domu si nepouštět cizí lidi. Chraňte jak svůj majetek, tak život.

por. Bc. Eva Michalíková

dne 11. prosince 2024

vytisknout e-mailem