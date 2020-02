Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Odcizení modřínů

BENEŠOVSKO – Způsobil škodu přesahující dvacet tisíc korun.

Topná sezóna bude sice brzy u konce, to ale nebrání zlodějům v tom, aby kradli stromy a dřevo. I když k těmto krádežím nedochází tak často, policisté zařazeni na územním odboru Benešov několik oznámení, která souvisí s krádeží dřeva na vytápění nebo přímo s krádeží vzrostlých stromů, přijmou. Jeden takový případ byl nedávno nahlášen vlašimským policistům. Dosud neznámý pachatel na lesní parcele u obce Slověnice pokácel a následně odcizil 4 kusy modřínů. Tyto stromy byly staré zhruba 130 let a dosahovaly do výšky téměř 30 metrů. Tím, že pachatel pokácel a odcizil stromy, způsobil škodu přesahující dvacet tisíc korun. Dopustil se tak přečinu krádeže dle paragrafu 205 trestního zákoníku, za který mu v případě uznání viny před soudem hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

V roce 2018 policisté na Benešovsku řešili 9 trestných činů a 9 přestupků, které se týkaly odcizení dřeva. Následující rok, tedy v roce 2019, policisté v souvislosti s krádeží dřeva řešili pouze jeden trestný čin a 6 přestupků.





nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

25. února 2020

