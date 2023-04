Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odcizení antiradarů z vozidel

MŘ Ostrava - Láska k antiradarům, od výslechu šel rovnou do vězení…

Podle slov obviněného si měl tipovat luxusnější vozidla s antiradarem, ale jakmile viděl i starší vůz, který měl za oknem antiradar či kameru, ani tomuto neodolal.

Policisté v Ostravě-Porubě pátrali po neznámém pachateli, který se od konce ledna vloupal do několika vozidel. Jeho teritoriem byla právě Poruba. Většinou se soustředil na parkoviště před obchody, kde bylo zaparkováno několik vozidel. Podle kamerových záznamů bylo zřejmé, že se nejdříve prošel, koukal do aut a nakonec vybral vozidlo, ve kterém byl viditelně umístěn antiradar či kamera. Způsob provedení byl vždy stejný. Jediné, co se lišilo, byla doba vloupání. Pachateli bylo jedno, zda je den či noc. Po rozbití skleněné výplně odcizil radarové detektory, kamery a reproduktory. V těchto případech nebyly odcizeny žádné osobní věci, které by poškození nechali ve vozidlech. Policisté dokonce během jednoho dne přijali hned dvě oznámení o vloupání či pokusu vloupání do vozidel, kdy auta byla zaparkována poblíž sebe. Na základě získaných operativních informací a vyhodnocených kamerových záznamech se jim postupně podařilo ustanovit možného podezřelého muže. Ukázalo se, že láska k antiradarům nebyla jediná. Také elektroprodejny a drogerie byly jeho vášní. Pod bundu si měl uschovat například sluchátka, vysílačky, AKU vrtačku, ale také parfémy či holicí strojky, a poté nepozorovaně z prodejny odejít bez zaplacení. V jednom případě ho prodavačka oslovila, aby jí ukázal, co má pod bundou. Nakonec z pod bundy vyhodil AKU vrtačku a utekl s prázdnou.

Komisař 4. oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání 44letého muže. Obviněn byl z trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Ukázalo se, že má 11 záznamu v rejstříku trestu a vzhledem k tomu, že nevykonal soudem uložený trest veřejně prospěšné práce, putoval rovnou od výslechu do vězení. Celkem se kriminalistům podařilo mu prokázat 17 skutků, ke kterým se doznal. Škodu svým jednáním způsobil za více jak půl milionu korun. Jak sám u výslechu uvedl, odcizené věci měl obratem prodávat náhodným lidem. Získané peníze měl použít na zaopatření své rodiny, protože věděl, že má nastoupit do vězení. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Opět apelujeme na řidiče, vozidla zabezpečte, zkontrolujte a nenechávejte v nich žádné cenné věci ani klíče. V případě, že máte přenosný antiradar či kameru, tyto sundejte, nenechávejte je viditelně ve vozidle a nedávejte tak příležitost zlodějům. Auto není trezor!

por. Bc. Eva Michalíková

dne 14. dubna 2023

