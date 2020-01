Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Odcizené vozidlo si užívali pouze několik hodin

ZLÍNSKO: Obvinili jsme čtyři mladé muže.

Policejní komisař obvinil z trestného činu krádež čtyři muže ve věku od devatenácti do čtyřiadvaceti let, kteří v období od 12. prosince 2019 do 5. ledna 2020 odcizili ze tří prodejen v Otrokovicích a v Malenovicích různé druhy nářadí a alkoholu, v areálu firmy v Napajedlech se potom 14. ledna 2020 zmocnili zde zaparkovaného osobního vozidla, které užívali do následujícího dne. Všichni muži se protiprávního jednání dopouštěli zčásti ve spolupachatelství a zčásti samostatně. Všem obviněným hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody na dva, respektive tři roky v závislosti na tom, zda již za obdobnou trestnou činnost byli v minulosti potrestaní. Oba nejmladší jsou stíhaní také za neoprávněné užívání cizí věci.

Při první krádeži odcizili společnými silami z prodejny v Otrokovicích nářadí za více než jedenáct tisíc korun, ve dvou prodejnách odcizili v dalších dnech tvrdý alkohol celkem za tři tisíce korun, přičemž za pokladnami je v obou případech zastavil bezpečnostní pracovník.

Nakonec se v noci z úterý na středu zmocnili vozidla Seat zaparkovaného v areálu firmy v Napajedlech a odjeli. Ráno si odcizeného vozidla jedoucího směrem do Otrokovic všiml jeden ze zaměstnanců firmy, který jel v protisměru. Se svým vozidlem se otočil, zavolal na policii a odcizené vozidlo dohnal na čerpací stanici. Dal se s pasažéry do řeči a sdělil jim, že vozidlo ukradli z jejich firmy. Pasažéři na tuto informaci zareagovali útěkem. Policisté z Napajedel oba muže vzápětí vypátrali u obce Pohořelice. Zpočátku zapírali, ale nakonec se k odcizení vozidla přiznali. U dvacetiletého řidiče byla zkouška na přítomnost drog pozitivní, lékařské vyšetření, které by stanovilo množství drog v organismu, odmítl. Policisté navíc zjistili, že není držitelem řidičského průkazu. Policisté oba muže zadrželi a převezli k dalším úkonům na policejní oddělení. Jednateli firmy vrátili odcizené vozidlo, ovšem s poškozením čelního skla za minimálně čtyři tisíce korun.

Nejstarší z obviněných byl v minulosti již devětkrát soudně trestaný, zejména pro krádeže. Nejmladší z nich má čistý trestní rejstřík. Řidič, který řídil pod vlivem drog, byl již jako mladistvý potrestaný za násilný trestný čin. A poslední z obviněných má v rejstříku trestů dva záznamy pro majetkovou trestnou činnost

17. ledna 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

