Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Odcizené vozidlo si dlouho neužil

CHOMUTOVSKO - Policisté vozidlo i s podezřelým vypátrali dva dny po oznámení krádeže.

Začátkem roku se na policii obrátil majitel firmy, která se na Chomutovsku zabývá zpracováním dřeva. Oznámil, že jeho brigádník, který ve firmě od léta vypomáhal, a kterého v prostorách firmy nechal přespávat, mu na Nový rok z areálu firmy odcizil nákladní vozidlo. Předtím prý do firmy přišel značně opilý, tak ho odtud majitel vyhodil a sám odešel. Dva dny na to zjistil, že z areálu firmy někdo odcizil firemní nákladní vozidlo. Na kamerových záznamech pak poznal svého bývalého brigádníka, který nejprve vniknul do kanceláře, sebral tam klíče od vozidla a s ním pak odjel neznámo kam.

Policisté se pustili do pátrání po vozidle v hodnotě přesahující 200 tisíc korun a po muži, který ho ukradl. Díky místní znalosti vytipovali obec, kde by se dotyčný případně i s autem mohl vyskytovat a informaci jeli prověřit. Ukázalo se, že se nemýlili. Odcizený náklaďák i s podezřelým našli ve zmíněné obci. Vozidlo zajistili a čtyřiatřicetiletého muže zadrželi. Přiznal, že s vozidlem z areálu odjel, prý si ho však jen půjčil a chtěl ho vrátit. Na ložné ploše náklaďáku se v době krádeže nacházelo i palivové dřevo, které tam však v době, kdy policisté auto vypátrali, už nebylo. Dotyčný přiznal, že ho mezitím už prodal, ale odmítal sdělit komu. Policisté přesto dalším šetřením nalezli v jiné obci i odcizené dřevo a také ho zajistili. Auto i dříví pak vrátili jeho majiteli. Tomu přesto vznikla několikatisícová škoda v důsledku poškození zrcátka, světel a nárazníku vozidla, kterou měl způsobit podezřelý při jízdě. Další škoda byla způsobena poškozením firemních dveří při násilném vniknutí podezřelého do objektu.

Muž, který má zřejmě vše na svědomí, si od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Bylo totiž zjištěno, že má soudem uložený platný zákaz řízení motorových vozidel.

Recidivistovi, který nemá stálé bydliště, hrozí za popsané jednání v případě odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 18. ledna 2022

