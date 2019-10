Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizené věci nabízel na internetu

CHEBSKO – Dvojice mužů svým jednáním způsobila škodu téměř 20 tisíc korun.

Dvojice mužů z Chebska ve věku 27 a 36 let měla dne 19. 10. 2019 vniknout ve večerních hodinách do bytového domu v Aši. Tam se měli dostat do skříně, která byla na chodbě. Z té měli následně odcizit několik stovek přípravků na vlasy, jako například různé kondicionéry, šampóny, balzámy či oleje. Odcizené věci měl poté sedmadvacetiletý muž postupně odnést do nedaleké ubytovny, kde si je uschoval. O několik hodin později měl muž odcizené věci nabízet k prodeji na sociální síti.

Tímto svým jednáním měla dvojice způsobit škodu téměř 20 tisíc korun.

Po důkladných šetřeních policisté oba muže zadrželi. Kriminalisté zahájili trestní stíhání těchto dvou osob. Sedmadvacetiletého muže obvinili ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti a jeho komplic byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, což akceptoval. Mladší muž byl na základě rozhodnutí soudu vzat do vazby. Šestatřicetiletý muž byl propuštěn na svobodu.

Staršímu muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Jeho komplici hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na roky čtyři.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 10. 2019

