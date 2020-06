Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Odcizené obrazy prodali v zahraničí

CHEBSKO – Způsobili tím škodu téměř 90 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmatřicetileté ženy z Aše, kterou obvinili ze spáchání přečinu krádeže.



Žena měla být v roce 2018 správcem objektu v Aši a měla tak mít přístup do všech částí budovy. V polovině roku toho měla využít a vstoupit do místnosti, kterou jedna z firem z hlavního města využívala jako skladiště. Z té měla nakonec odcizit devět obrazů s různými motivy. Poté je měla předat dvojici osob, která prostřednictvím dalšího muže obrazy prodala ve starožitnictví v zahraničí. Tímto jednáním měli společnosti, která obrazy vlastnila, způsobit škodu téměř 90 tisíc korun.



V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

15. 6. 2020

