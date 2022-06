Odcizené obratem prodal

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policisté ve Štětí sdělili podezření pro trestný čin krádeže 41letému místnímu muži. Ten měl v jednom z obchodů odcizit během prodejní doby tři kusy baleného syrového masa, s kterým měl projít prostorem pokladen bez placení. Svou kořist měl obratem zpeněžit v jedné z místních restaurací. Pravděpodobně se mu tato činnost zalíbila a chtěl získat další peníze. Proto se měl vrátit do stejného obchodu a měl při sobě skrýt další tři kusy balení masa, s kterými chtěl opět projít prostorem pokladem bez placení, ale to už byl spatřen a zastaven pracovníky prodejny. Přivolaní policisté zjistili, že muž vykazuje známky opilosti a provedená dechová zkouška na alkohol ukázala hodnoty přes dvě promile. Dotyčný byl umístěn do policejní cely a následujícího dne po vystřízlivění mu bylo sděleno podezření z trestného činu. Protože nekradl poprvé a byl již za obdobnou trestnou činnost pravomocně odsouzen a potrestán, hrozí mu nyní až tříletý trest odnětí svobody.

Devětadvacetiletá žena z Děčínska od poloviny roku 2018 do současnosti neplatí výživné na svou nezletilou dceru, ačkoliv jí tato povinnost vyplývá přímo ze zákona a byla jí stanovena i rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích. Dlužná částka na výživném již se vyšplhala na více než 100 tisíc korun. Obvinění pro trestný čin zanedbání povinné výživy si převzala v těchto dnech. V případě soudem uznané viny hrozí obviněné trest odnětí svobody až na jeden rok.

