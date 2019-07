Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Odcizené nářadí za stavby odvezli odcizenou dodávkou

PROSTĚJOV - Dlouho se však z lupu neradovali.

V noci na 1. července 2019 vnikl dosud nezjištěný pachatel na pozemek rekonstruovaného domu v severní části města Prostějov. S pomocí nalezeného klíče pachatel vnikl i do domu, ze kterého odcizil elektrické stavební nářadí. Odcizené nářadí uložil do dodávky, která byla neuzamčena odstavená na pozemku. S dodávkou poté pachatel odjel do Olomouce, kde ji zaparkoval a opustil. Odstavenou dodávku pak ještě týž den dopoledne vypátrali olomoučtí policisté. Při ohledání byly odcizené věci nalezeny ve vozidle. Nalezeny v něm byly i věci, které si v něm ponechali zaměstnanci stavební firmy, včetně osobních dokladů, mobilního telefonu a osobní finanční hotovosti i firemní hotovosti ve výši 13 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádež a přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Za ty pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. František Kořínek

2. července 2019

