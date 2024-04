Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odcizené motorky, vodní skútr a další věci

Havířov - kriminalisté obvinili dva muže a jednu ženu z krádeže

Komisař 3. oddělní obecné kriminality územního odboru Karviná obvinil dva muže (40 a 32 let) a jednu ženu (28 let) ze spáchání trestného činu krádeže. Mužům je kladeno za vinu, že od loňského prosince do začátku března letošního roku měli v Havířově a Horní Suché spáchat pět skutků, přičemž podíl každého z nich měl být různý. Žena se měla dopustit jednoho skutku.

Loni těsně před Vánoci měl nejstarší z nich společně s ženou odcizit z prostoru čerpací stanice bezpečnostní kamery v hodnotě 24 000 korun. Aby se muž ke kamerám dostal, měl se vyšplhat po kovové konstrukci reklamního poutače, který měl opřít o sloup, na kterém byly kamery umístěny. Poté, co je měl odmontovat, společně se ženou je měli odnést.

Koncem ledna letošního roku měl odcizit vodní skútr v hodnotě zhruba 130 000 korun. Přemístit stroj na jiné, dosud neznámé místo mu měli pomoci další osoby, kterým měl tvrdit, že se jedná o jeho majetek.

Ve druhé polovině letošního února měl společně s dvaatřicetiletým mužem násilně vniknout do kovové klece, kde byly uskladněny propanbutanové láhve. Následně měli odcizit dvě plné a čtyři prázdné láhve, vše v hodnotě necelých 6 000 korun.

Začátkem března se měl vloupat do prodejny, ze které měl poté odcizit finanční hotovost, hodinky, sluchátka a tabákové výrobky různých značek. Škoda, kterou měl způsobit odcizením, byla vyčíslena na téměř 35 000 korun, na dalších 5 000 korun byla odhadnuta škoda způsobená násilným vniknutím.

O tři dny později, rovněž s dvaatřicetiletým společníkem měli vypáčit vstupní dveře garáže a odcizit z ní dva motocykly v hodnotě zhruba 200 000 korun. Od krádeže je neměla odradit ani skutečnost, že oba stroje byly zabezpečeny řetězem. Poté, co měli různými ručními nástroji zabezpečení odstranit, měli obě motorky přemístit do jiné garáže. Zde byly v rámci trestního řízení zajištěny, takže mohly být vráceny majiteli.

V případě odsouzení hrozí obviněné ženě trest odnětí svobody až na dva roky, oběma mužům s ohledem na výši způsobené škody až na pět let. Aby trestnou činnost neopakoval, je nejstarší z trojice, čtyřicetiletý obviněný stíhám vazebně.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

30. 4. 2024

