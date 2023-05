Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odcizené hodinky nestihl prodat

Karviná - poškozená auta, odcizené náramkové hodinky, jízdní kola a parfém – to je výčet trestných činů, které měl v Bohumíně spáchat obviněný muž.

Koncem minulého týdne kriminalisté z Orlové obvinili šestadvacetiletého muže, který měl od dubna do poloviny května letošního roku spáchat několik trestných činů majetkového charakteru v jedné bohumínské lokalitě. Tomuto výsledku významnou měrou napomohla mravenčí práce policistů obvodního oddělení Bohumín, kteří skutky po oznámení prověřovali, jejich osobní a místní znalost, spolupráce s městskou policií a samozřejmě následná spolupráce s kolegy kriminalisty.

V noci z 13. na 14. dubna měl obviněný muž po rozbití pravého předního okna osobního automobilu odcizit reflexní vestu a kabel k mobilnímu telefonu, vše v hodnotě zhruba 250 korun. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 2 500 korun. Jak posléze uvedl do protokolu, věci vyhodil.

Daleko větší škodu měl způsobit začátkem května při pokusu o vniknutí do dalšího osobního vozidla. Poškození předních i zadních dveří, karoserie, zámku a čelního skla odhadla majitelka na 15 000 korun. Kriminalistům muž vypověděl, že do auta se nedostal, a proto ve zlosti praštil kamenem do bočního okénka.

O tři dny později se měl zaměřit na jiný dopravní prostředek. Ze společných prostor bytového domu měl odcizit pánské jízdní kolo. Ve stejném domě měl také násilím vniknout do sklepních kójí, ze kterých měl odcizit elektrické nářadí v hodnotě téměř 6 000 korun a desítky kusů náramkových hodinek, jejichž cena byla odhadnuta na více než 20 000 korun. Do protokolu uvedl, že sklep měl vytipovaný, protože věděl o uskladněných hodinkách. Ovšem krádež nářadí popíral. Doznal také, že sklep bytového domu „navštívil“ také následující noc, ale již nic nenašel.

Dalším skutkem, kterého se měl dopustit, byla krádež parfému. Z prodejny ho měl pronést pod oblečením, aniž by zaplatil.

V polovině května měl v jednom panelovém domě poškodit několik neoznačených poštovních schránek, ze kterých měl odcizit nezjištěné množství písemností. Své konání později policistům zdůvodnil tak, že jeho známá mu měla v jedné ze schránek nechat peníze. Ty však nenašel a odcizené písemnosti venku vyhodil. Z domu měl tedy alespoň odvést pánské jízdní kolo, které bylo umístěné ve společných prostorách. Jeho majiteli tak měl způsobit škodu ve výši 1 600 korun, vlastník nemovitosti vyčíslil poškození schránek na téměř 8 000 korun.

Pomyslná síť se nad mužem začala stahovat v prvním květnovém týdnu, když jej hodinu po půlnoci kontrolovali strážníci městské policie. U sebe měl tašku s více než sedmi desítkami hodinek, přivolali tedy také policisty místního obvodního oddělení. I když muž uvedl, že hodinky nalezl u popelnic, v hledáčku policie již zůstal. Indicie získané při prověřování oznámení výše popsaných trestných činů pak vedly k jeho osobě a následnému zadržení.

Orlovští kriminalisté, kteří případ od svých kolegů převzali, muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže vloupáním, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Svým jednáním měl způsobit škodu odcizením ve výši téměř 30 000 korun a poškozením téměř 26 000 korun. Obviněný svou trestnou činnost nepopíral, s kriminalisty spolupracoval. Jedno z odcizených kol a hodinky byly zajištěny a v nejbližší době budou vráceny majitelům. Není ovšem vyloučeno, že se obviněný muž mohl dopustit ještě dalších skutků. V tom případě by mu mohlo být trestní stíhání rozšířeno. Každopádně v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. V současnosti je obviněný ve vazbě.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

24. 5. 2023

