Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizené elektronářadí z vozidla

PLZEŇ - Zloděj poškodil zaparkovaný osobní motorový vůz. V zavazadlovém prostoru ponechané nářadí odcizil. Poškozenému způsobil hmotnou škodu za bezmála 100 000 korun.

Na policii se dnes ráno, tj. dne 8. února 2022, obrátil poškozený muž, kterému měl zloděj poškodit a vyloupit osobní automobil tovární značky VW Transporter, který zaparkoval dne 7. února 2022 v ulici Ledecké v Plzni. V pondělí okolo páté hodiny odpoledne muž naložil do zadní části vozidla ruční a elektrické nářadí, různé aku vrtačky s příslušenstvím a další věci, vozidlo řádně uzamkl a odešel. Dle všeho mohl potencionální pachatel zahlédnout věci, které muž do vozu vkládal a později pak využil nestřeženého okamžiku k jejich krádeži. Poškozenému majiteli poškodil zasklení pátých dveří a vzniklým otvorem vnikl do interiéru vozu. Tím pak věci postupně "vytahal" ven a zmizel neznámo kam. Poškozenému způsobil hmotnou škodu za bezmála 100 000 korun. policisté obvodního oddělení Plzeň 1 na případu intenzivně pracují, dále se tímto případem majetkové trestné činnosti zabývají a po pachateli krádeže a odcizeném nářadí pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

8. února 2022

