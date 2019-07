Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odcizená pokladnička

Policisté pátrají po totožnosti dvojice, která je podezřelá z krádeže pokladničky.

Od počátku června pracují policisté z místního oddělení Zličín na objasnění případu krádeže, který se stal v obchodním centru na pražském Zličíně, a jehož průběh i tváře podezřelých zachytily bezpečnostní kamery. Na záznamech je vidět dvojici, která vešla do obchodního centra kolem jednadvacáté hodiny, a její kroky směřovaly k prodejně rychlého občerstvení. Poté, co si muž se ženou objednali jídlo, sklouzla jejich pozornost z jídelního lístku na pokladničku s penězi umístěnou na pultu. Muž nelenil, využil chvíle, kdy se obsluha věnovala přípravě jídla, uvolnil jistící lanko a s pomocí ženy strčili pokladničku do připravené igelitky. Poté prostor fastfoodu i s lupem opustili.

Škoda, která vznikla jejich společným jednáním, dosáhla necelých sedmi tisíc korun, přičemž „jen“ šest tisíc tvořily drobné v kasičce.

Pokud znáte totožnost podezřelých nebo víte, kde by se mohli nacházet, kontaktujte linku tísňového volání 158.

Celý případ je prošetřován pro podezření z trestného činu krádež. V případě, že bude dvojice vypátrána a odsouzena hrozí jim až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Mgr. Jan Rybanský – 24. července 2019

