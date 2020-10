Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odchyt pštrosa

Bruntál - neobvyklý a ojedinělý zásah mají za sebou bruntálští policisté.

Neobvyklý a ojedinělý zásah mají za sebou bruntálští policisté. V sobotu v odpoledních hodinách odchytili pštrosa, který se pohyboval po Bruntále. Samice utekla z ohrady poškozené silným větrem a to z farmy vzdálené cca 15 km od Bruntálu.

Oznámení o výskytu pštrosa u obchodního domu na ulici Zeyerova přijali policisté v sobotu 3. října 2020 v odpoledních hodinách. Zvíře se pohybovalo od obchodního domu směrem na sídliště a to v době, kdy zde bylo velké množství osob. Policisté zajišťovali bezpečnost obyvatel a pštrosa začali směřovat do zahrádkářské kolonie. Kontaktovali veterináře k pomoci při odchytu, ale jelikož byl zaneprázdněn, tak museli policisté jednat sami. Zvíře bylo zahnáno do bezpečného prostoru, který z jedné strany zatarasili policisté vozidlem a z druhé strany jim poskytli místní zahrádkáři kus pletiva. Následně po konzultaci s odborníky byl použit policisty k zajištění zvířete taser, který pštrosa na chvíli paralyzoval. Policisté tohoto okamžiku využili a zvířeti svázali nohy a omezili prostorovou orientaci. Ulovené zvíře si v nezraněném stavu převzal majitel.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

4. října 2020

Odkazy do noveho okna 1 odchyt pštrosa2 Detailní náhled 2 odchyt pštrosa Detailní náhled

vytisknout e-mailem