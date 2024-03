Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Od soudu přímo na vazbu

TRUTNOVSKO - Zloděje dopadli místní občané.

Ve čtvrtek 21. března 2024 v ranních hodinách jsme na lince 158 přijali oznámení týkající se krádeže peněženky z vozidla v obci Lanžov- Lhotka nedaleko Dvora Králové nad Labem.

Policisty, kteří byli vysláni na oznámení, zanedlouho po příjezdu operační důstojník vyslal nedaleko tohoto místa, kde obyvatel obce dopadl muže, který mu chodil po pozemku okolo jeho vozidla, a který se dal před ním na útěk. Policisté tedy zadrželi 33letého muže, kterého policejní komisař obvinil ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, z přečinu krádeže, z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obviněnému klademe za vinu, že nejméně ve třech případech od začátku března 2024 do doby jeho zadržení usedl za volant vozidla, i přesto, že měl vyslovený zákaz řízení motorových vozidel do srpna tohoto roku a tímto způsobem se přibližoval k místům, kde páchal majetkovou trestnou činnost.

„Lapka“ na Hradecku a Královédvorsku vnikl do 6 vozidel, které měli majitelé zaparkované před domem či na svém pozemku. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu na majetku téměř 80 tisíc korun. V jednom případě odcizil čtyři ocelové disky z nákladního vozidla, které měl majitel položené před garáží.

Obviněný muž se nezákonného jednání dopustil i přesto, že je od poloviny března 2024 trestně stíhaný za obdobné jednání kriminalisty v Jičíně. Navíc lustrací vyšlo najevo, že byl již 11x trestaný a dále, že naposledy brány věznice opustil v lednu roku 2022.

V pátek 22. března 2024 zaslal policejní komisař k rukám státního zástupce podnět na vzetí muže do vazby, což v sobotu soudce Okresního soudu v Trutnově akceptoval a muž je stíhán vazebně.

V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

25. 3. 2024, 12:30

