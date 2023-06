Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Od seniora vylákal téměř dva miliony

JABLONECKO – Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, který během dvou let od seniora postupně vylákal téměř dva miliony korun. Soudce ho vzal do vazby.

Tento týden vrchní komisař z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání padesátiletého muže z Jablonecka jako obviněného ze spáchání zločinu podvod, kterého se dopustil v uplynulých dvou letech.

Obviněný se prostřednictvím své známé v únoru 2021 seznámil s osmdesátiletým seniorem v jednom městě na Jablonecku. Seniora následně opakovaně telefonicky i osobně kontaktoval s žádostmi o půjčení různých finančních částek, přičemž si vymýšlel různé důvody, na co půjčené peníze potřebuje. Jednalo se například o peníze potřebné na koupi dětské výživy, na pohřeb příbuzného, na kolky pro dědické řízení, na náklady spojené s vyřízením dědického řízení po zemřelých rodičích a tak dále. Obviněný seniorovi řekl, že v dědickém řízení mu bude vyplacena částka 4,5 mil. korun a tuto mu následně převede na účet, čímž zaplatí celý svůj dluh a ještě bude mít peníze navíc. Obviněný takto seniora využíval přes dva roky a v různých částkách od něj získal téměř 1.800.000,- Kč. Ovšem jelikož muž celou částku sám neměl, začal si i on sám od svých známých peníze půjčovat. Senior si kvůli tomu, aby mohl dále dávat peníze obviněnému, si sám půjčil částku přesahující 800.000,- Kč. Všechny tyto půjčené peníze postupně předal obviněnému, který mu slíbil, že v dubnu 2023 mu všechny půjčené peníze vrátí. Samozřejmě se tak nestalo. Důvěřivý senior zůstal bez peněz a s dluhy vůči svým známým.

Vrchní inspektor tento týden také podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného muže do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou následně podaný návrh akceptoval a obviněný je již nyní ve Vazební věznici v Liberci. Za spáchání uvedeného zločinu mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na osm let, a to vzhledem k výši způsobené škody.





2. 6. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tiskocá mluvčí, KŘP Libereckého kraje

