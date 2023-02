Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Od obchodu odvezla kočárek i s dítětem

JABLONEC NAD NISOU – Ženě, která odvezla od obchodu kočárek i s dítětem, policisté sdělili obvinění ze spáchání trestného činu.

Komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou v uplynulých dnech zahájil trestní stíhání 41leté ženy jako obviněné ze spáchání trestného činu únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou, kterého se dopustila v neděli 12. února letošního roku v Jablonci nad Nisou. Tehdy dopoledne krátce před desátou hodinou využila příležitosti a vzala kočárek, ve kterém spalo dítě. Tento kočárek matka dítěte odstavila před obchodem lahůdek v areálu jablonecké nemocnice, kam šla nakupovat. Obviněná, která v současné době žije jako bezdomovkyně, využila tohoto krátkého momentu k tomu, že nejprve nahlédla do kočárku, kde viděla spící dítě, a následně kočárek vzala a začala s ním od obchodu odjíždět. Této situace se naštěstí všiml recepční z nemocnice, který obviněnou podle vidění zná, a okamžitě zakročil, aby zamezil tomu, že by obviněná s kočárkem odjela z areálu a také z obchodu hned přivolal matku dítěte.

Oběma se podařilo zamezit dalšímu jednání obviněné. Nicméně v tu chvíli bezdomovkyně z místa činu odešla a policisté po ní ihned vyhlásili pátrání. Zadržet se jim jí podařilo až následující den v Turnově na vlakovém nádraží. Obviněná nebyla schopna během výslechu policistům vysvětlit, proč kočárek s dítětem u nemocnice chtěla odvézt. Dále policisté zjistili, že tato žena byla již v minulosti pravomocně soudy sedmkrát odsouzena, a to převážně za majetkovou trestnou činnost. Navíc je v současné době u jabloneckého soudu podán ještě jeden návrh na potrestání pro přečin krádeže, kterého se dopustil 27. ledna letošního roku a o kterém nebylo dosud rozhodnuto. Jediné, co obviněná policistům byla schopna sdělit, bylo to, že denně požívá alkohol, má s ním problémy a v minulosti byla také uživatelkou drog.

Vzhledem k těmto vše uvedeným skutečnostem podal komisař okresnímu státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby. Státní zástupce následně k Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou podal návrh na vzetí obviněné do vazby. Soudce však v rámci vazebního zasedání již tento návrh neakceptoval a obviněnou propustil ze zadržení na svobodu. Té nyní za spáchání uvedeného trestného činu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





21. 2. 2023

nprap Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

