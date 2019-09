Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Od nehody na dálnici ujel

KRAJ: Pátráme po účastníkovi dopravní nehody.

K dopravní nehodě došlo 21. září 2019 o půl druhé v noci na dálnici D1 ve směru jízdy na Prahu, v prostoru 214 km. Řidič, který pořídil záznam, jel v pravém jízdním pruhu. Ve zpětném zrcátku viděl vozidlo, jehož řidič se zřejmě plně nevěnoval řízení, začal prudce brzdit, strhl své vozidlo do levého jízdního pruhu a narazil do středových svodidel. Od těchto se odrazil a narazil do levé zadní části jeho vozidla. Jak nehoda dopadla je patrné ze záznamu. Zarážející je však chování řidiče po nehodě, který beze všeho z místa odjel. Žádáme o pomoc při ztotožnění druhéhoa účastníka dopravní nehody. Dle zjištěných informací by se mohlo jednat o stříbrné vozidlo Škoda Octavia druhé generace, po faceliftu, po nehodě bude viditelně poškozené. Informace k vozidlu na záznamu volejte na číslo 158.

nprap. David Chaloupka, 26. září 2019

