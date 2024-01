Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Od krádeží k loupežím

Karvinsko - policisté objasnili dvě krádeže a dvě loupeže, které se udály konce loňského roku v Bohumíně.

Ve druhé polovině prosince došlo v Bohumíně na čerpací stanici k loupežnému přepadení. Maskovaný a ozbrojený muž vstoupil těsně před zavírací hodinou do prodejních prostor a pod pohrůžkou násilí požadoval vydání finanční hotovosti, což žena v obavě o svůj život učinila. Z kasy mu vydala více než 18 000 korun. Muž si pak ještě vzal z regálu doutníky a cigarety a ženě odcizil mobilní telefon. Celková škoda byla následně vyčíslena na zhruba 23 000 korun.

Bohumínští policisté i kriminalisté neprodleně zahájili rozsáhlé pátrání. Jejich místní a osobní znalost, spolupráce se strážníky, desítky hodin strávených při vyhodnocování dokumentace a kamerových záznamů, je postupně dovedly k možnému pachateli. Veškeré indicie také nasvědčovaly, že by mohl mít na svědomí ještě další tři skutky, které se zhruba od poloviny listopadu v Bohumíně udály.

Podezřelý muž, poté co byl koncem prosince zadržen, svou trestnou činnost zprvu popíral. Ovšem na základě předložených důkazů se přiznal nejen k loupeži na čerpací stanici, ale také k další loupeži v jiné prodejně a dvěma krádežím.

Ve druhé polovině listopadu 2023 měl dvaatřicetiletý muž po rozbití skleněné výplně vniknout do jedné provozovny v Bohumíně. Po prohledání místnosti měl odcizit finanční hotovost ve výši zhruba 5 000 korun. Téměř stejnou škodu měl způsobit násilným vniknutím.

O dva dny později měl z jiné bohumínské prodejny odcizit kovovou kasičku s tisíci korunami. Prodavačku, které jeho čin spatřila, měl zastrašit náznaky úderů.

Od náznaků k činu měl přejít začátkem prosince. Rovněž v Bohumíně, dvě hodiny po poledni, měl maskován a ozbrojen nožem vstoupit do květinářství. Zbraň sice nepoužil, ovšem prodavačku měl udeřit pěstí tak silně, že upadla na zem. Poté měl z prodejního pultu vytáhnout šuplík s tržbou. Finanční hotovost ve výši téměř 8 000 korun měl vzít a z prodejny utéct.

Kromě přiznání k uvedeným skutkům uvedl, že více než rok žádnou trestnou činnost nepáchal a snažil se živit poctivě. Ale dostal se do finančních problémů a chtěl pouze zajistit chod domácnosti a rodině udělat pěkné Vánoce.

Kriminalisté 2. oddělení obecné kriminalisty územního odboru Karviná jej koncem loňského roku obvinili ze spáchání přečinů krádeže a zvlášť závažných zločinů loupeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. V současnosti je obviněný muž ve vazbě.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

3. 1. 2024

