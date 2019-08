Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Od dopravní nehody ujel

LIBERECKO – Nadýchal bezmála 4 promile. Cizinci hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

V neděli 25. srpna se krátce před 17. hodinou vydal na silnici 32letý cizinec. Za volantem svého vozu si to namířil do centra Chrastavy. S hladinou alkoholu v krvi, hraničící s těžkou otravou, to nemohlo dopadnout jinak, než dopravní nehodou. Naštěstí při ní nebyl nikdo zraněn a došlo „jen“ k poškození zábradlí u jednoho z přechodů pro chodce. Netřeba domýšlet, jaké by mužovo jednání mohlo mít následky, kdyby se v prostoru přechodu pro chodce někdo nacházel.

Cizinec na místě dopravní nehody nesetrval. Sešlápl plynový pedál a z místa ujel. Ránu po nárazu však zaslechli obyvatelé v okolí a o ujíždějícím viníkovy dopravní nehody a směru jeho jízdy okamžitě vyrozuměli policisty. Ti 32letého cizince překvapili v místě bydliště, kam právě dojel. Okamžitě tak přišla na řadu orientační dechová zkouška, která opakovaně vykazovala pozitivní hodnoty. Nejvyšší z naměřených hodnot pak atakovala 3,9 promile. Nezodpovědného řidiče policisté zadrželi, stejně tak i jeho řidičský průkaz a eskortovali jej do policejní cely. Následujícího dne mu ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Škoda na majetku, kterou způsobil, poškození vyčíslili na částku přesahující 20tisíc korun.



26. srpna 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

