Od domu ujela jen pár stovek metrů

LIBEREC – Se dvěma promile alkoholu v dechu zastavila na dohled od policejní hlídky. Přečkala noc v policejní cele.

V neděli 5. ledna 2019, krátce před půlnocí, dohlíželi policisté z Obvodního oddělení Liberec - Vápenka na bezpečnost a plynulost provozu na jedné z páteřních komunikací protínající Liberec. U benzinové čerpací stanice si zaparkovaného policejního vozu velmi pravděpodobně nevšimnula 40 letá řidička. Zaparkovala před vchodem do ještě otevřeného shopu benzinky a viditelně nejistým krokem zmizela v jeho útrobách. Policisté okamžitě pojali podezření, že může být zdravotně indisponována nebo dokonce pod vlivem nějaké látky.

Jakmile řidička sobě opatřila to, co jí bylo třeba, vyšla z prodejny a po chvíli opět usednula za volant. Ještě však před tím, než se kola automobilu roztočila, rozhodli se policisté k její kontrole. Velmi záhy zjistili, že jejich intuice byla správná. Kromě toho, že automobil neměl více jak rok platnou technickou kontrolu, neměla u sebe žena žádný doklad, kterým by nejen prokázala svou totožnost, ale ani doklady, které by ji opravňovaly k řízení. Během místy horlivě nesouhlasného dialogu, který s policisty liberečanka vedla, upozornila také na svůj zdravotní stav. Linoucí se alkoholový odér totiž nezůstal bez povšimnutí mužů zákona. Na řadu tak přišla také orientační dechová zkouška. Přístroj opakovaně vykázal pozitivní hodnoty. Nejvyšší z naměřených pak překonala dvě promile. S občasnými stavy lítosti či mírné agrese putovala 40 letá hříšnice nejprve na policejní služebnu a posléze také do policejní cely.

Následujícího dne jí policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

