Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Octavie skončila i s posádkou v potoce

LIBEREC - Řidič nezvládl jízdu na mokré silnici.

havarovaná octavieDnes jsme krátce před 10. hodinou dopoledne vyjížděli k havárii osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia, která i s dvoučlennou posádkou skončila v potoce. Její řidič projížděl z Beřichova do Liberce a v Rudolfově ho zradila mokrá silnice, na které sjel vpravo mimo vozovku do potoka. Vozidlo tam přistálo na bok a ačkoliv je lidově řečeno na odpis, řidič i jeho spolujezdec vyvázli z této havárie bez jediného šrábance. Je to štěstí v neštěstí. Dechová zkouška u řidiče prokázala, že pod vlivem alkoholu ani jiných návakových látek nebyl, jen podcenil vrtkavé počasí s dešťovými přeháňkami.

28. 7. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna havarovaná octavie Detailní náhled

vytisknout e-mailem