Ochrana Pražského hradu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1) Analýza rizik, na jejímž základě jsou prováděny kontroly osob vstupujících do prostoru Pražského hradu.

2) Náklady na provádění těchto kontrol od jejich zavedení.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Policie České republiky zavedla bezpečnostní prohlídky osob a vozidel vstupujících, respektive vjíždějících do areálu Pražského hradu především na základě usnesení vlády č. 261/2016, kterým bylo schváleno vyhlášení prvního stupně ohrožení terorismem na území České republiky ze dne 22. března 2016. S ohledem na přetrvávající bezpečnostní hrozby a rizika tento stav nadále trvá i v současnosti. Nezbytná bezpečnostní opatření přijatá v této souvislosti Policií České republiky vycházejí ze „Souboru základních opatření k systému vyhlašování ohrožení terorismem“ vydaného Ministerstvem vnitra a z „Instrukcí pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů“ schválených Bezpečnostní radou státu dne 22. ledna 2002. V rámci posuzování míry rizika teroristického útoku byl Pražský hrad vyhodnocen jako vysoce rizikové místo, a to zejména pro svou výraznou symbolickou hodnotu, neboť je historickým sídlem hlavy státu, ale také pro mimořádně vysokou koncentraci osob, které se v jeho areálu vyskytují. Z hlediska rizika teroristického útoku proto představuje charakteristický tzv. měkký cíl.

Policie České republiky pravidelně posuzuje bezpečnostní rizika a hrozby vůči Pražskému hradu a úzce přitom spolupracuje se všemi orgány, do jejichž působnosti náleží problematika terorismu, extremismu a národní bezpečnosti. Pravidelně opakovaný proces posuzování bezpečnostních rizik tvoří podklad pro nastavení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti v areálu Pražského hradu. Za způsob nastavení, rozsah a vlastní realizaci bezpečnostních opatření odpovídá specializovaný útvar Policie České republiky, kterým je Útvar pro ochranu prezidenta České republiky. Poptávaná „analýza rizik, na jejímž základě jsou prováděny kontroly osob vstupujících do prostoru Pražského hradu“ nepředstavuje proto jeden konkrétní interní akt řízení Policie České republiky nebo jiný takový dokument, který by bylo možno žadateli poskytnout, nýbrž výše popsaný komplexní proces posuzování bezpečnostních rizik a hrozeb vůči Pražskému hradu, který je podle usnesení vlády České republiky č. 1604/2008 chráněným objektem.

Ad 2) Bezpečnostní prohlídky osob a vozidel vstupujících, respektive vjíždějících do areálu Pražského hradu jsou prováděny v rámci standardního výkonu služby příslušníků Policie České republiky při plnění úkolů Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky, a proto v souvislosti s tímto bezpečnostním opatřením při zajišťování bezpečnosti areálu Pražského hradu nevznikají Policii České republiky finanční ani materiální náklady nad rámec běžných výdajů.

PhDr. Jiří Vokuš, 1. února 2022

