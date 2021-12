Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ocenění vítězů krajského kola soutěže Zebra se za Tebe nerozhlédne

KRAJ: Policisté předali dárky vítězům krajského kola soutěže Markéty dopravní výchovy.

Zebra soutěž.pngI v letošním roce proběhla začátkem školního roku literární a výtvarná soutěž Zebra se za Tebe nerozhlédne. Pro letošní rok bylo téma Jak se ne/bezpečně přechází přes silnici?.Výtvarná soutěž je rozdělena do třech kategorií podle věku dětí a čtvrtá kategori je poté pro zájemce, kteří chtěji zpracovat literární dílo. Do soutěže se opět zapojilo velké množství základních i mateřských škol z celého Jihomoravského kraje. Celkem dorazilo více než 200 soutěžních prací. Porota poté vybrala vítěze jednotlivých kategorií a všechny vítězné práce byly zaslány do republikového finále.

V uplynulých dnech policisté, i přes značné komplikace vzhledem k současné situaci, rozváželi ceny přímo na školy vítězům.

Všem vítězům srdečně gratulujeme a budeme se těšit na další ročník soutěže.

Soutěžní kategorie – krajské kolo soutěže MDV:

I. kategorie II. kategorie III. kategorie IV. kategorie VV pro mateřské školy VV pro 1. stupeň základní školy VV pro 2. stupeň základní školy LIT pro základní školy 1. místo - MŠ Boskovice, Komenského 19 1. místo - ZŠ a MŠ Předklášteří, Komenského 1097, Předklášteří 666 02 1. místo - ZŠ nám. Klášterní 134, 672 01 Moravský Krumlov 1. místo – ZŠ nám. Míru 3, 602 00 Brno 2. místo - MŠ Rousínov, Habrovanská 328/5, 683 01 Rousínov 2. místo - ZŠ Pouzdřany, Stepní 279, 691 26 Pouzdřany 2. místo - ZŠ Ivanovice na Hané, Tyršova 218, 683 23 2. místo - ZŠ nám. Míru 3, 602 00 Brno 3. místo - MŠ Boskovice, Komenského 19 3. místo - ZŠ Břeclav, Slovácká 40, 690 02 Břeclav 3. místo - ZŠ Ivanovice na Hané, Tyršova 218, 683 23 3. místo - ZŠ Palackého tř. 68, Brno 612 00

por. Zdeňka Procházková, 13. prosince 2022

