Ocenění 16letého mladíka, který neváhal a pomohl nezletilému chlapci

MŘ Ostrava - Zážitek, který jistě nikdo nechce zažít, má teprve dvanáctiletý chlapec.

V polovině ledna letošního roku kolem 16 hodiny šel nezletilý chlapec do nákupního centra v Ostravě koupit knížku do školy. Cestu mu však zkřížili na pohled stejně staří kluci. Prvně zazněla otázka, zda má u sebe nějaké peníze. Chlapec reagoval slovy, že nemá a chtěl v chůzi pokračovat. Jenže jeden z kluků mu v tom zabránil, stoupnul si před něj a začal mu prohledávat kapsy. Zřejmě se nespokojili s tím, že u něj nic nenašli a po předchozích slovních atacích ho měli opakovaně fyzicky napadnout. Chlapec se snažil těmto úderům vyhýbat, mladíci však svou agresivitu zvyšovali. Napadený se stále bránil, kdy agresoři ve svém jednání pokračovali až do doby, kdy všemu zabránil jen o něco starší mladík.

Jak bylo později zjištěno, 16letý student šel na tramvajovou zastávku, kde si všiml třech mladých chlapců. Svou pozornost jim začal věnovat proto, že měl pocit, že jeden z nich má strach, a že má asi nějaký problém. Po chvilce viděl, jak byl napaden úderem do obličeje, proto okamžitě zareagoval. Vrátil se a jednoho z útočníků zpacifikoval. Chlapce chytil za ramena a odvedl ho. Útočníci přesto šli za nimi, proto je okřikl, ať ho nechají. Tím však pomoc nekončí. Napadený hoch i se svým zachráncem nastoupili do tramvaje a z místa činu odjeli. Když viděl, jak je chlapec silně rozrušený, rozhodl se ho doprovodit až domů, i přesto, že jeho trasa vedla opačným směrem. Poté, co se s jeho matkou setkali, ji vše řekl a nakonec s čistým svědomím odjel domů.

Matka okamžitě reagovala a věc oznámila na obvodní oddělení. Po řádném zadokumentování se rozjelo pátrání po neznámých pachatelích. Kriminalisté z centra Ostravy vytěžili kamerové systémy, které zaznamenaly protiprávní jednání. Díky operativní činnosti netrvalo dlouho a muži zákona znali totožnost možných útočníků. Jednalo se jen o rok starší chlapce, tedy 13leté mladíky.

Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže. I přesto, že komisařem 1. oddělení obecné kriminality Ostrava byl případ odložen vzhledem k věku pachatelů, kdy tito nejsou trestně odpovědní, můžou být potrestáni. Může jim být soudem uloženo výchovné opatření.

Je nutné upozornit na přístup ostatních lidí. Jak je zřejmé z kamerového záznamu, samotnému fyzickému napadení byla přítomna spousta procházejících osob. Lidé zřejmě slyšeli i viděli napadení, otáčeli se, ale nikdo nezareagoval. Samozřejmě je vždy nutno myslet na své zdraví a život, proto doporučujeme v těchto situacích alespoň zavolat na linku 158.

dne 26. února 2024

por. Bc. Eva Michalíková

