Obžaloba za 175 kybernetických útoků

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV v měsíci květnu 2020 ukončila vyšetřování případu, který se týká provedení cca 175 kybernetických útoků (zejména DDoS) na různé subjekty ze strany jedné osoby (muže). Tento muž měl dále prostřednictvím sociálních sítí vyzývat k hackerským útokům např. na vládní instituce a politické strany.

Na muže koncem června 2020 podal státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 obžalobu.



V rámci propagandy své činnosti měl zároveň muž šířit prostřednictvím sociální sítě Facebook poplašnou zprávu, že na území České republiky jsou plánovány v červnu a červenci roku 2016 bombové útoky. Tvrzení měl umocnit vytvořením videonahrávky (zveřejněné na Facebooku), že v srpnu 2016 proběhnou u konkrétních stanic metra v Praze útoky aktivních teroristických buněk. Dotyčný měl nepravdivě vinit státní aparát a mezinárodní organizaci Interpol, že tyto informace zatajují, i když žádný teroristický útok spáchán nebyl a uvedené informace státní orgány neměly prokazatelně k dispozici. Rovněž měl cestou sociálních sítí spolupracovat s další osobou na zastrašovacích metodách vůči bývalému ministru financí ČR, aby v rámci svého mandátu nečinil kroky k projednání zákonů o EET a zároveň aby zastavil projednání regulace hazardních her v síti internet (více v posledním odstavci této zprávy).



Při úkonech trestního řízení bylo zajištěno cca 100 softwarových nástrojů, které byly přizpůsobeny k neoprávněné činnosti vůči počítačovému systému. Znalecké zkoumání potvrdilo, že větší část nástrojů byla technicky způsobilá k páchání protiprávní činnosti.



Muž je obžalován z trestných činů „neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací“, „opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat“ a „šíření poplašné zprávy“. Trestní stíhání osoby je v tuto dobu již vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku muži hrozí trest odnětí svobody až na 4 roky.





Související případy, ve kterých již byly vyneseny pravomocné rozsudky



Shora uvedený muž měl navíc nabízet své služby jako hacker a následně měl být najat na průnik do webové prezentace soukromé osoby. K neoprávněnému průniku do webové prezentace mělo po zaplacení skutečně dojít. V této věci byly navíc obviněny i dvě ženy, které si nezákonnou činnost měly objednat. Tyto ženy již byly odsouzeny k trestům odnětí svobody v trvání 6 měsíců s podmíněným odložením na 18 měsíců.



V rámci tzv. náboru se shora uvedenému muži podařilo na svou stranu získat dvě mladistvé osoby, které se podle našich závěrů zapojily do shora popsané činnosti, přičemž jedna z nich měla vyvíjet softwarový nástroj k DDoS útokům (nástroj byl policejními orgány zajištěn). Trestní stíhání jednoho mladistvého bylo podmínečně zastaveno se stanovenou zkušební dobou na 7 měsíců. Druhý mladistvý již byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odložením na zkušební dobu 20 měsíců.



Zároveň se kriminalistům NCOZ podařilo zadokumentovat pokus další osoby o zastrašení bývalého ministra financí ČR (viz 3. odstavec této zprávy). I tato osoba byla policií zadržena, obviněna a již byla příslušným soudem odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmíněným odložením na 2 roky.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

10. července 2020

vytisknout e-mailem