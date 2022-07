Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Obyvatelé Zdic a okolních obcí mohou podat oznámení prostřednictvím POL POINTu

KRAJ/BEROUN - Dalším místem, kde mohou podávat občané oznámení alternativním způsobem, jsou Zdice.

Obyvatelé Zdic, ale i blízkých obcí, nebo jen návštěvníci obce z jiných měst či krajů, mohou v případě potřeby podat oznámení o protiprávním jednání novým alternativním způsobem, který nabízí středočeská policie, a to prostřednictvím systému POL POINT (asistované digitální služby). Toto nové kontaktní místo vzniklo přímo na policejní služebně ve Zdicích. Díky tomuto novému alternativnímu bezkontaktní způsob komunikace občana s policií nemusí oznamovatel čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu, ale může svou záležitost vyřešit okamžitě – videokonferenčně.

Nově zřízený Pol Point si mohl přímo v praxi jako první vyzkoušet místostarosta obce Zdice, Mgr. Přemysl Landa, kterému jej představil a obeznámil s možnostmi jeho využití autor projektu, ředitel středočeské policie, brigádní generál Václav Kučera.

JAK SYSTÉM POL POINT FUNGUJE

Tato nová alternativa komunikace občana s policií – „POL POINT“ – asistovaná digitální služba, je založena na již vybudované síti videokonferenčního systému. Občan může systém POL POINT využít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni. Pokud je ohrožen na zdraví a životě sám, nebo někdo jiný, přednostně platí využití tísňové linky 158.

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo jiném, protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, nebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času.

V rámci zmíněné infrastruktury jsou budována místa s videokonferenčními jednotkami, která jsou přímo dostupná občanům na území Středočeského kraje. Současně bylo vytvořeno centrální místo – oddělení příjmu trestního oznámení (OPTO), které je dostupné celý týden (včetně víkendů a svátků) každý den od 8.00 do 22.00 hodin.

Policista může bezodkladně provádět příjem oznámení a tento dokumentovat. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a přijaté oznámení obratem postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu. Tento způsob oznámení také snižuje administrativní zátěž policistů v přímém výkonu a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů.

PROJEKT NABÍZÍ HNED TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Systém POL POINT je z technického hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která je v praxi středočeských policistů běžně používaná. Projekt POL POINT je budován jako soubor třech základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti (tak jako v současné době ve Zdicích) kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa, s možností nepřetržitého provozu, vznikají jako samostatné místnosti při obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.

V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa, po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu, umožněn vstup do této místnosti. Bez elektronického odemknutí nelze do místnosti vstoupit. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor v místnosti a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže nikdo jiný vstoupit, naopak on sám z ní může kdykoliv odejít. Výhodou těchto místností je tedy nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu v článku, nebo na adrese: https://youtu.be/eXBA42mj59g

Druhým způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako místa s částečnou obsluhou. Tato místa jsou zřizována při obecních úřadech, kde jsou základní funkce systému zajišťovány pověřenými pracovníky obecního úřadu. Na těchto úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti zřízené na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovníkem příslušného obecního úřadu je ověřena totožnost osoby a zprovozněno videokonferenční zařízení. Provozní doba odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu v článku, nebo na adrese: https://youtu.be/4VNvos40YFY

Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení (pozn. osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta (SW klienta) připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležitá je dostatečné technické zařízení a dostatečná síla internetového připojení na straně oznamovatele. Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete naskenováním QR kódu v článku, nebo na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=pBLql9Nou_o Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech. Aktuální informace o nových kontaktních místech POL POINT lze najít na webových stránkách Policie ČR: https://www.policie.cz/polpoint, jakož i videoprůvodce všemi druhy komunikace prostřednictvím systému Pol Point: https://www.youtube.com/watch?v=GIyheuWH2BM

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

3. července 2022

vytisknout e-mailem