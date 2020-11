Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Obyčejné oznámení skončilo zběsilou honičkou

BRNO: Ujíždějícího pětatřicetiletého recidivistu zastavil až tvrdý náraz.

V úterý dopoledne vyrazili královopolští policisté řešit partnerské neshody do brněnských Medlánek, kde se agresor snažil dobývat do bytu své přítelkyně. Naštěstí se situace před příjezdem hlídky na jisté míry uklidnila a hrubián z místa nakonec odešel se sbalenou taškou. Na odchodu si pak policisté před bytovým domem povšimli stejného muže, který se před nimi snažil urychleně z místa odjet. Jakmile jej dojeli, začal řidič ve škodovce znenadání zběsile ujíždět. Poměrně krátká, ale velmi nebezpečná honička skončila už v nedaleké Kytnerově ulici. Šofér totiž očividně podcenil rychlý průjezd zatáčkou a nečekaně dostal smyk. S neovladatelným vozem pak přeletěl přes chodník, aby následně tvrdě narazil do přístřešku pro kontejnery. Při vážně vypadající nehodě se nikomu nic nestalo, neboť chodník byl naštěstí v době karambolu prázdný. Ale ani poté se muž policistům nechtěl rozhodně vzdát. Pohotově vyskočil z poničeného automobilu a doslova vtrhl do nedaleké uzavřené restaurace, kde jej musela hlídka zpacifikovat. Policisté záhy zjistili, že výtečník má mít vysloven platný zákaz řízení. A vše pak završil tím, že se hlídce bezdůvodně odmítl podrobit testu na drogy. Předběžná škoda byla na místě dopravními policisty vyčíslena na 135 tisíc korun.

Krátký videozáznam z místa naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 10. listopadu 2020.

