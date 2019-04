Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvodní ředitelství policie Praha IV

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí následujících informací: a) Byla v období od 10.1.2019 do 20.1.2019 oznámena Místnímu oddělení Policie Jižní Město krádež vloupáním do motorového vozidla a pokud ano, v kolika případech v každém ze dnů ve vymezeném období? b) Byla v uvedeném období oznámena MOP Jižní Město krádež světlometů z motorového vozidla a pokud ano, v kolika případech v každém ze dnů ve vymezeném období? c) Stal se některý z případů uvedených pod písm. a) dle oznámení v ulici Anežky Malé? Pokud ano, v kolika případech v každém ze dnů ve vymezeném období došlo k takovému oznámení? d) Stal se některý z případů uvedených pod písm. b) dle oznámení v ulici Anežky Malé? Pokud ano, v kolika případech v každém ze dnů ve vymezeném období došlo k takovému oznámení? e) Stal se některý z případů uvedených pod písm. a) dle oznámení kdekoli v oblasti sídliště Jižní Město? Pokud ano, v kolika případech v každ

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace.

ad a) V požadovaném období tj. od 10.1.2019 do 20.1.2019 místní oddělení policie Jižní Město, evidovalo celkem 23 případů vloupání do motorových vozidel.

ad b) V požadovaném období MOP Jižní Město evidovalo celkem 6 případů krádeže světlometů z motorového vozidla.

ad c) V požadovaném období MOP Jižní Město evidovalo celkem 1 případ krádeže vloupáním do motorového vozidla v ulici Anežky Malé.

ad d) V požadovaném období MOP Jižní Město evidovalo celkem 1 případ krádeže světlometů z motorového vozidla v ulici Anežky Malé.

ad e) V požadovaném období MOP Jižní Město evidovalo celkem 17 případů krádeže vloupáním do motorového vozidla v oblasti sídliště Jižní Město.

ad f) V požadovaném období MOP Jižní Město evidovalo celkem 6 případů krádeže světlometů z motorového vozidla v oblasti sídliště Jižní Město.

ad g) V požadovaném období MOP Jižní Město evidovalo celkem 7 případů krádeže vloupáním do motorového vozidla bez viditelného poškození, z těchto případů 1 případ v ulici Anežky Malé a 6 případů v oblasti sídliště Jižní Město.

