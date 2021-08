Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Obvinila policisty z krádeže peněz

Žena žebrala ve vestibulu metra a ve chvíli, kdy její přestupkové jednání začali řešit policisté, zavládla v metru hysterie.

Policisté z oddělení Metro si při výkonu hlídkové služby povšimli jim notoricky známé, drogově závislé žebračky, která seděla ve vestibulu metra C na přestupní stanici Florenc. Před sebou měla otevřené pouzdro od flétny, ve kterém se nacházely vyžebrané peníze. Policisté ženu vyzvali, aby pouzdro uzavřela a následovala je do služební místnosti, kde s ní vyřeší její přestupkové jednání. V ten moment si žena rychle začala všechny vyžebrané peníze schovávat mezi své osobní věci a vykřikovala, že jim je nedá, že jsou všechny její. Jeden ze zakročujících policistů chtěl pouzdro uzavřít, a zamezit tak ženě v ničení důkazů důležitých pro vyřešení přestupku. Žebračka si vyžebrané peníze bránila, chytla policistu za ruku a začala se s ním hystericky přetahovat. Policisté ženu několikrát vyzvali, aby upustila od protiprávního jednání a uklidnila se. Ta však i nadále svou hysterii zvyšovala, policisty hrubě urážela a obvinila jednoho z nich z krádeže vyžebraných peněz. Po celou dobu se policisté k ženě snažili chovat citlivě, ale přes její velmi intenzivní aktivní odpor musela být spoutána a odvedena do služební místnosti. Policisty neustále slovně napadala, křičela a způsobila tak pozdvižení pro všechny cestující v metru.

Policisté u ženy provedli orientační test na přítomnost drog v těle, který prokázal přítomnost amfetaminu, metanfetaminu a THC. Přibližně po hodině se na služebně uklidnila a uvedla, že požila Subutex ( přípravek používaný při závislosti na opioidech ) společně s pervitinem a neovládala své chování. Žena se dopustila dvou přestupků a to neuposlechnutí výzvy a žebrání, které byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání. Dále se prověřuje křivé obvinění, kdy několikrát policisty osočila z krádeže peněž.

nprap. Richard Hrdina – 13. srpna 2021

