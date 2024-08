Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněný zneužil laskavosti seniorky

Ústecko - Muž si ve výkonu trestu převzal další obvinění



Policejní komisař zahájil trestní stíhání 48letého muže pro trestný čin podvodu. Obvinění si muž převzal ve věznici, kde je pro jinou trestnou činnost. I přesto, že byl v srpnu roce 2022 propuštěn na podmínku z výkonu trestu, tak mu sekání latiny moc dlouho nevydrželo. V září 2023 kontaktoval 67letou seniorku, kterou z minulosti znal. Před 20 lety chodil s její dcerou. Pravděpodobně tento podvod na ní zkusil proto, protože věděl, že je moc hodná. Pod smyšlenou legendou prodeje bytu a ukázání listiny, na které byla uvedena částka 2 miliónů korun, ze seniorky postupně vylákal 625 331 korun. Poškozená vše dělala v dobré víře, že mu pomáhá a že se jí i peníze zhodnotí víc. Podvodník pod rouškou exekucí a toho v jak bezvýchodné situaci je, ženu manipuloval. Posílal jí sms zprávy jako od banky, kde uváděl čísla účtů, kam peníze má poslat. Poškozená se dostala do začarovaného kruhu. Půjčila si od kamarádky, vzala si rychlopůjčku a dostala se až na hranici, kdy už neměla z čeho žít a měla dluh na nájmu.

V den, kdy řekla dost a šla na policii, tak jí volala matka obviněného, že jí její syn vzkazuje, že je ve vězení a že má 3 měsíce počkat. Počkat, na co??? Aby seniorku dál okrádal a manipuloval s její laskavostí, která bohužel se stala velikou hloupostí. Prostě počkat a stále doufat, že jí peníze vrátí. Už NE!!! Kolikrát je nejtěžší si přiznat, že jsem byl hloupý a naletěl. Chce to velkou kuráž. Ale čím dřív, tím nejlépe a mužete zabránit případně dalším poškozeným ženám a mužům.



Obviněnému v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.

Ústí nad Labem 26. srpna 2024

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

