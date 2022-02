Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněný ze série vloupání

Havířov - Recidivista si náhodně vybíral objekty, kde mohl něco vzít

Do policejního hledáčku se dostal postupných vyhodnocením informací, zajištěných stop a důkladné operativní práci havířovských policistů. Nakonec se ukázalo, že několik vloupání do různých objektů má na svědomí 30letý muž z Havířova.

Kriminalisté ho zadrželi a on začal spolupracovat. Celkem mu bylo prokázáno devět skutků spáchaných od začátku prosince uplynulého roku do současnosti. Přesněji, z prosince jsou zadokumentovány tři skutky, z toho dva jsou spáchané během jednoho dne.

V noci na 2. 12. 2021 na ulici Nad Terasou se měl důvodně podezřelý pokoušet násilně dostat do provozovny, což se nepodařilo. Nicméně dveře a zárubně poškodil tak, že škoda je bezmála ve výši 27 tisíc korun.

Tentýž den 2. 12. 2021 na Dlouhé třídě v městské části Podlesí měl páčením odstranit visací zámek zajišťující stavební kontejner. Z místa měl vzít ventily, hadice, kohouty a další různé komponenty z mědi, mosazi a bronzu.

Mezi 8. 12. a 10. 12. 2021 na automyčce se pokoušel páčením dostat do mincovního automatu. Z místa odešel s nepořízenou, k mincím se nedostal.

Hned na začátku nového roku se pokoušel dostat do restaurace nejdřív přes okno, nato přešel ke vstupním dveřím. S sebou si odnesl několik lahví alkoholu a platební terminál.

O tři dny později, v noci na 8. 1. rozbil okno zaparkované dodávky Fiat Ducato a uvnitř vzal zimní bundy. Zřejmě o několik hodin později zašel na ulici V Zátiší, tady se zase po páčení měl dostat do provozovny. S sebou si měl odnést 24 lahví alkoholu. A do třetice se ještě pokusil násilně dostat do provozovny na Studentské ulici, což se mu nepodařilo.

Dva dny nato si náhodně vybral prodejnu s autodíly a motoristické doplňky v městské části Podlesí. Prostory prodejny prohledal a měl odcizit 14 kusů potahů na volant.

Závěrem, v uplynulých dnech hned nadvakrát se vypravil do restaurace na ulici E. Krásnohorské. Pachatel doznal, že tady vzal několik lahví alkoholu, asi 140 krabiček cigaret a 50 kusů zapalovačů.

V součtu poškozeným na odcizených věcech způsobil škodu ve výši 93 tisíc a svým jednáním poškodil vstupy a zařízení ve škodě vyčíslené na 123 tisíc korun.

Komisař proti důvodně podezřelému zahájil trestní řízení a obvinil ho ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže i přečinu poškození cizí věci. V případě prokázání viny muži, který byl v minulosti již 4krát soudně trestán, hrozí až dvouleté odnětí svobody.

por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková, 2. 2. 2022





