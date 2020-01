Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněný z loupeže je stíhaný vazebně

CHOMUTOVSKO - Za napadení seniora mu hrozí desetiletý trest; Povedený živnostník; Znovu skončil ve věznici.

Chomutovští kriminalisté obvinili z trestných činů loupeže a porušování domovní svobody 32letého muže. Ten měl koncem prosince v ulici Borová v Chomutově vejít do nezajištěného bytu a přes opětovné výzvy nájemníků ho odmítl opustit. Zůstal v něm až do příjezdu policistů, kteří ho zadrželi. Dechová zkouška s výsledkem přes dvě promile pak ukázala na požití alkoholu. Po provedení potřebných úkonů byl muž další den propuštěn a případ policisté nadále prověřovali.

Uplynul pouze měsíc a výše zmíněný Chomutovan si toto úterý večer na sídlišti Březenecká podle všeho vytipoval seniora, který venčil psa. Bez jeho vědomí se pak dostal do vchodu panelového domu, kde poškozený bydlí. Když senior po vystoupení z výtahu a odemknutí vešel do svého bytu, měl muž vniknout za ním. V bytě pak za použití násilí požadoval peníze. Starší muž se však bránil a volal o pomoc, což zaslechla sousedka z domu, která začala hlasitě křičet. Útočník chtěl poté z místa zřejmě utéct, což se mu nepodařilo díky uzamčeným vchodovým dveřím. Byl tedy nucen na místě setrvat až do příjezdu městských strážníků, které telefonicky přivolala zmíněná sousedka. Následně přivolaní policisté pak muže po zadržení převezli do cely. Vyšetřovatelka další den sdělila muži obvinění a podala podnět k jeho vzetí do vazby. Na jeho základě dnes soudce rozhodl o umístění obviněného do vazební věznice. Několikrát soudně trestaný muž tak na výsledek vyšetřování bude čekat za mřížemi. V případě uznání viny soudem mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

Povedený živnostník

Chomutovští kriminalisté řeší případ podvodného jednání 54letého muže z Jirkova. V září loňského roku si měl se zástupcem jedné chomutovské společnosti vyjednat možnost odložené platby za odebrané zboží. Podle zjištění policistů poté v průběhu uvedeného měsíce postupně od společnosti odebíral různé malířské potřeby. Jednalo se celkem o šest případů nákupu zboží na fakturu. Žádnou z vystavených faktur však Jirkovan neuhradil, celkem tak prodávající společnost připravil o částku téměř 150 tisíc korun. Muž je tedy nyní trestně stíhán, vyšetřovatel ho v lednu obvinil z trestného činu podvodu. Vzhledem k výši škody, kterou svým jednáním měl způsobit, mu u soudu může hrozit kromě peněžitého trestu i pětileté vězení.

Znovu skončil ve věznici

Ve věznici opět skončil 49letý muž původem z Prahy, který tam již pobýval i v minulosti. Tentokrát na sebe policisty upozornil tím, že začátkem ledna v jednom z jirkovských supermarketů odcizil potraviny v hodnotě přibližně dvou set korun. Pracovník ostrahy prodejny muže přistihl a přivolal policii. Následně bylo zjištěno, že dotyčný je hledanou osobou. Muži zákona ho tedy zatkli a na základě rozhodnutí soudce ho převezli do věznice k výkonu trestu odnětí svobody za předchozí trestnou činnost. Vyšetřovatel pak zahájil trestní stíhání obviněného pro trestný čin krádeže. Vzhledem k předchozímu odsouzení pro podobné jednání se tak jeho pobyt za mřížemi může prodloužit o další tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 31. ledna 2020

