Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněný si z Brna přijel do Ústí pro "zboží"

ÚSTÍ NAD LABEM - V současné době obviněnému hrozí až 8 let trestu odnětí svobody.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 41letého muže pro trestný čin zavlečení a krádeže. Koncem srpna 2024 kolem sedmé hodiny ranní na Obvodním oddělení policie Neštěmice přiběhla vyděšená žena pracující jako taxikářka, že byla neznámým zákazníkem unesena. Ten ji měl fyzicky přitáhnout bezpečnostním pásem k sedačce a pod pohrůžkou zabití ji donutit k tomu, aby s ním jezdila po České republice. Muž požadoval, aby ho zavezla až do Spolkové republiky Německo, konkrétně do Frankfurtu, kde měl údajně bydlet jeho známý, který by mu poskytl peníze.

Poškozená tohoto zákazníka vyzvedla na letišti v Brně, kde si zákazník nejprve zadal adresu brněnského hotelu, avšak později začal vykazovat agresivní chování. Během jízdy několikrát poškozenou slovně napadl, vyhrožoval jí fyzickým násilím a omezil ji na pohybu přitažením bezpečnostního pásu. Navíc jí opakovaně hrozil, že pokud ho nebude poslouchat, fyzicky jí ublíží.

Poškozená byla nucena jezdit s podezřelým po několika městech včetně Brna a poté až do oblasti Hrušovan u Brna. Po celou dobu byl muž agresivní a stále opakoval, že musí poškozená plnit jeho pokyny. Nakonec se rozhodl jet směrem na Prahu. Pokračovali tedy dál po dálnici na Prahu a poté po dálnici D8 na Německo. Když přejeli hraniční přechod Petrovice, tak si podezřelý uvědomil, že dochází benzín a on nemá dostatek peněz na natankování. Poškozenou tedy přinutil vrátit se zpět do České republiky. Poté se několik hodin pohybovali mezi Děčínem a Ústím nad Labem, dokud nezastavili na parkovišti v Neštěmicích. Muž si stěžoval na bolest a požadoval pervitin. Na parkovišti oslovili muže, který jim slíbil dodat drogu. Následně jeli do Mojžíře, kde si muž koupil tři pytlíky bílé látky a v autě si drogu injekčně aplikoval.

Chvíli po aplikaci drogy muž usnul. Poškozená využila příležitosti, vystoupila z vozu, zapálila si cigaretu, aby se uklidnila a oslovila nakupující ženu. Ta jí po pár informacích ihned pomohla a odvezla ji na policejní oddělení Neštěmice, kde celý případ oznámila.

Hlídka neštěmických policistů se okamžitě vydala na místo události, kde na parkovišti nalezla spícího muže v odstaveném vozidle značky BMW. Ten byl následně zadržen. Během zásahu nekladl odpor, nicméně poskytoval nesouvislé informace o svém pohybu a motivacích únosu, vydírání a nebezpečného vyhrožování.

V tuto chvíi je obviněný stíhán na svobodě. V případě prokázání viny před soudem obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 8 let.

Ústí nad Labem 16. září 2024

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

