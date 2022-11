Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obviněný muž skončil ve vazbě

PELHŘIMOVSKO: Loupežné přepadení policisté objasnili

Kriminalisté z územního odboru Pelhřimov objasnili v krátké době loupežné přepadení. Muž pod pohrůžkou násilí přinutil obsluhu provozovny, aby mu vydala finanční hotovost. Kriminalisté zahájili trestní stíhání a dvaadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Obviněný muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl na podaný návrh vzat do vazby.

K přepadení došlo v sobotu 22. října v časných ranních hodinách v zábavním podniku na ulici Masarykova v Humpolci. Dvaadvacetiletý muž v úmyslu získat finanční hotovost přistoupil k obsluze, kdy na ruce sevřené v pět měl nasazený boxer a požadoval vydání veškeré finanční hotovosti. Poškozená žena z obavy o svůj život a zdraví peníze vydala. Poté muž ze zábavního podniku odešel. Způsobil škodu přes čtyřicet osm tisíc korun.

Policistům se při prověřování trestného činu podařilo zjistit totožnost podezřelého a také to, že muž má vazby na Plzeňsku.Tato skutečnost se následně potvrdila. Dopadnout hledaného muže se totiž podařilo plzeňským policistům v neděli 30. října v noční době. Muže zkontrolovali a následně zadrželi. Zadržený pak směřoval do policejní cely v Pelhřimově.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání muže. „Dvaadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl mjr. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl již v minulosti soudně trestán. Poslední pobyt za mřížemi si odpykal letos v srpnu.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za trestný čin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až deset let,“ dodal mjr. Nováček.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

3. listopadu 2022

vytisknout e-mailem