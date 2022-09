Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obviněný muž skončil ve vazbě

ŽĎÁRSKO: Muž byl obviněn ze čtyř trestných činů

V policejní cele skončil začátkem září nebezpečný muž, který se ve Velkém Meziříčí dopouštěl především násilné trestné činnosti. Násilí a agrese není podezřelému muži vůbec cizí, útoků a výhrůžek vůči lidem ve svém okolí se dopouštěl opakovaně. Nebezpečného muže kriminalisté zadrželi a rozšířili jeho trestní stíhání. Na podaný návrh byl vzat do vazby.

V pondělí 5. září ve večerních hodinách na parkovišti na ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí byl podezřelý muž agresivní vůči strážníkům městské policie, kteří v místě řešili šarvátku mezi jeho známými. Muž strážníkům a následně i přivolaným policistům vyhrožoval, dále policisty fyzicky napadal. Vzhledem k narůstající agresi podezřelého, použila zasahující policistka slzotvorný prostředek, poté byl muž zadržen. S pouty na rukou putoval do policejní cely. Pro policisty nebyl muž neznámý, v krátké době je to již několikátý konflikt, který vyvolal. Například o dva dny dříve, v sobotu 3. září, přijali policisté kolem jedenácté hodiny večer oznámení o fyzickém napadení na ulici Novosady ve Velkém Meziříčí. Podezřelý muž vulgárně pokřikoval na přítomné osoby, které se tímto snažil vyprovokovat ke konfliktu. Dále zvedl nad hlavu popelnici, ze které začali vypadávat odpadky. Když byl na své jednání upozorněn mužem stojícím v blízkosti podezřelého, ten přišel k němu a začal do něj strkat a vyhrožovat mu, že mu ublíží, což také učinil. Z kapsy vytáhl nůž a s nožem v ruce udělal výpad směrem k čtyřiačtyřicetiletému muži, který v důsledku toho utrpěl lehkou řeznou ránu v oblasti hlavy, která si nevyžádala lékařské ošetření.

Na základě shromážděných důkazů policejní komisař rozšířil trestní stíhání zadrženého muže. „Čtyřiatřicetiletý muž byl obviněn z přečinů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, výtržnictví, násilí proti úřední osobě a vyhrožování s cílem působit na úřední osobu“ řekl mjr. Mgr. Radek Uhlíř, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti za obdobnou trestnou činnosti již soudně trestán a odpykal si i trest odnětí svobody. K poslednímu napadení došlo v době, kdy mu běží podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, které by mu mělo skončit v prosinci letošního roku. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice.

Čtyřiatřicetiletý muž je obviněn z toho, že v době od května do začátku září v několika případech na různých místech ve Velkém Meziříčí napadal nejen osoby ve svém okolí, ale i zakročující policisty. V červenci obviněný muž bezdůvodně napadl devětatřicetiletého muže, do kterého několikrát strčil a shodil jej na zem. V útoku pokračoval i na zemi. V dalším útoku se mu snažila zabránit devatenáctiletá žena, kterou podezřelý uchopil a odhodil ji taktéž na zem. Poté podezřelý muž přistoupil k přístřešku autobusové zastávky a rozbil skleněnou výplň. Následně z místa odešel. Zranění napadených osob si vyžádalo lékařské ošetření.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na čtyři léta.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisař

20. září 2022

vytisknout e-mailem