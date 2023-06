Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obviněný muž skončil ve vazbě

JIHLAVSKO: Muž se dopouštěl krádeží a porušoval soudem uložený trest

Ve vazbě skončil minulý týden muž, který si nedělal příliš starosti se soudem uloženým zákazem pobytu na Jihlavsku a krádeží se dopouštěl, i když je za předchozí majetkovou trestnou činnost v podmínce. Muže už navíc kriminalisté vyšetřují v souvislosti s několika krádežemi, ke kterým došlo v Jihlavě na jaře. Kriminalisté podezřelého muže vypátrali, rozšířili jeho trestní stíhání a jeho další cesta směřovala za mříže.

V dubnu zahájili kriminalisté trestní stíhání šestatřicetiletého muže ze Žďárska, kterého dopadli v souvislosti se spácháním čtyř krádeží v jihlavských obchodech, dále odcizením věcí ze společných prostor bytového domu na ulici Slavíčkova a vloupáním do bytového domu na ulici Nad Plovárnou, kde ještě se spolupachatelem odcizil dvě jízdní kola. Při krádežích vznikla celková škoda za necelých padesát tisíc korun. Muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů a stíhán na svobodě.

Za sebou má již trestní minulost. Naposledy byl muž odsouzen na začátku března, kdy dostal za majetkovou trestnou činnost podmíněný trest odnětí svobody na zkušební dobu tří let, a dále má uložený dvouletý zákaz pobytu na okrese Jihlava.

Přesto, že byl muž vyšetřován, dopustil se na konci května další krádeže v prodejně a navíc opět v Jihlavě, kde pobývat nesmí. V obchodě vzal několik ručníků a utekl.

Kriminalisté začali po muži pátrat a minulý týden ho v Jihlavě zadrželi. Muž dal svým jednáním jasně najevo, že s krádežemi nemíní přestat a uložený zákaz pobytu ve městě nehodlá respektovat. Muže policisté odvezli na oddělení, kde skončil v policejní cele.

Na základě shromážděných důkazů rozšířil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Muž je obviněn z přečinů krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho poté odvezli do věznice.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. června 2023

vytisknout e-mailem