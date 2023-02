Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obviněný muž skončil ve vazbě

JIHLAVSKO: Muž se dopouštěl krádeží a fyzického násilí

Za mřížemi skončil čtyřiadvacetiletý muž, kterého policisté vezli v krátké době na policejní oddělení už potřetí. Cizí mu není fyzické násilí a když něco potřebuje, řeší situaci odcizením zboží v obchodech. Po poslední krádeži směřoval muž přes protialkoholní záchytnou stanici do policejní cely. Kriminalisté rozšířili jeho trestní stíhání, obviněn byl ze spáchání trestného činu a na podaný návrh byl vzat do vazby.

V neděli 12. února přijali policisté v odpoledních hodinách oznámení o krádeži v prodejně jihlavského obchodního centra, kde odcizili muž se ženou oblečení. Muž mikinu poškodil, žena ji v převlékací kabince schovala pod svoje oblečení a oba pak bez zaplacení utekli. Přivolaní policisté společně s městskými strážníky dvojici v krátké době vypátrali v lokalitě hradebního parkánu. Muž byl opilý, při dechové zkoušce mu policisté naměřili hodnotu necelé tři promile alkoholu. Opilého mladíka odvezli na protialkoholní záchytnou stanici. Osmnáctiletou ženu převezli na policejní oddělení k provedení nezbytných úkonů, je podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku.

Po vystřízlivění další cesta podezřelého muže směřovala s pouty na rukou na oddělení policie a cely. Na základě shromážděných důkazů policejní komisař rozšířil trestní stíhání čtyřiadvacetiletého muže z Jihočeského kraje. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, jedná se o muže, který byl v minulosti za různorodou trestnou činnost již opakovaně soudně trestán. Vloni na jaře byl potrestán za výtržnictví a v létě byl odsouzen za krádeže, muž je ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody, který by mu měl skončit až příští rok.

Od ledna je již stíhán v souvislosti s fyzickým napadením, ke kterému došlo ve večerních hodinách na ulici nedaleko jihlavského obchodního centra. Společně s osmnáctiletým mladíkem z Třebíčska se v tomto případě dostali do slovní rozepře s náhodným starším mužem. Muž se snažil odejít, oba mladíci ho ale pronásledovali a následně ho napadli. Muž od nich utržil rány pěstí do oblasti hlavy a útočníci z místa utekli. Zranění napadeného muže se vyžádalo lékařské ošetření. Oba podezřelé muže policisté po činu dopadli a byli obviněni ze spáchání trestných činů pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví. Také osmnáctiletý mladík již byl v minulosti soudně trestán, naposledy na konci loňského roku.

Čtyřiadvacetiletý muž byl dále obviněn ještě z krádeže zboží minulý pátek, kdy odcizil v jihlavské prodejně zimní bundu za bezmála 1 500 korun a utekl bez zaplacení. Další zboží vzal v jiné prodejně v prosinci, tentokrát chtěl získat bez zaplacení čokolády. Pomáhal mu při tom jednačtyřicetiletý recidivista, odnesli si čokolády za necelý jeden tisíc korun.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného čtyřiadvacetiletého muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a policisté ho odvezli do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Krouitlová, komisař

17. února 2023

vytisknout e-mailem