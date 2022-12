Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Obviněný muž je stíhán vazebně

JIHLAVSKO: Muži vyšla jeho týdenní snaha dostat se za mříže

Skutečně maximum pro to, aby konec roku strávil za mřížemi, učinil devatenáctiletý mladík z Ostravska. Poté co minulý týden přicestoval do Jihlavy, se nejdříve vloupal do objektu firmy, kde byl při krádeži přistižen, o pár dní později se snažil odejít s ukradeným oblečením z obchodu a skončil opět na policejním oddělení, policistům navíc vyhrožoval a po propuštění ze zadržení se ještě ten den dopustil krádeže do třetice. Svým jednáním a přístupem dal jasně najevo, že se nepoučil a s pácháním trestné činnosti nehodlá přestat. Kriminalisté rozšířili jeho trestní stíhání a obviněný muž putoval do vazební věznice.

Na začátku prosince zahájil muž svůj neúspěšný týden vloupáním do jihlavské firmy. V časných ranních hodinách ho ale v objektu přistihl majitel a na místo byly přivolány policejní hlídky. Policisté muže zadrželi a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu. Netrvalo ale dlouho a na policejní oddělení muž putoval znovu. V pondělí 5. prosince byl totiž přistižen v jihlavském obchodním centru v odpoledních hodinách při krádeži bundy a kalhot za bezmála dva tisíce korun, pro muže si tak opět jeli policisté a jeho jednání byl oceněno dalším sdělením podezření z krádeže. Následující den se na policejním oddělení při provádění nezbytných úkonů choval muž útočně, jeho agresivita se zvyšovala, snažil se utéct a zakročujícímu policistovi vyhrožoval brutálním násilím. Muže policisté zadrželi, policejní komisař zahájil jeho trestní stíhání a následně byl ze zadržení propuštěn. Na svobodě pobyl muž ale jen pár hodin, ještě ten den se totiž dopustil další neúspěšné krádeže. Namířil si to do obchodního domu, kde různé potraviny a nápoje místo do nákupního košíku schovával pod oblečení a ven z obchodu odcházel bez zaplacení. Podezřelý muž neušel pozornosti ostrahy a v doprovodu policistů se vrátil zpět na jemu již velmi dobře známé místo.

Policejní komisař rozšířil trestní stíhání zadrženého devatenáctiletého muže. „Muž je obviněn ze spáchání přečinů krádeže a přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost již soudně trestán, v říjnu mu byl uložen podmíněný trest odnětí svobody a v současné době je ve zkušební době.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného devatenáctiletého muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl mladík vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na tři roky.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

9. prosince 2022

