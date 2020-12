Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněný je opět za mřížemi

CHOMUTOVSKO - Recidivista způsobil škodu přes pět set tisíc; Vykutálený vnuk obral babičku o peněženku, vloupal se i do sklepa.

Škodu přesahující půl milionu měl podle chomutovských kriminalistů způsobit 49letý muž, který se v červenci vloupal do prostor restaurace v Chomutově.

Podle oznamovatele byly z objektu odcizeny různé hodnotné věci, například dřevěná plastika z 18. století v hodnotě přibližně 200 tisíc korun, nástěnné hodiny v hodnotě cca 70 tisíc anebo francouzská kresba v hodnotě kolem 30 tisíc. Dále z prostor zmizely značkové doutníky za více než 35 tisíc, značkový alkohol, drahé potraviny, káva apod. Pachatel si měl z místa odnést také nářadí, obklady a dlažby. Celkově měl v součtu napáchat škody v předběžné výši kolem 550 tisíc korun.

Vyhodnocením stop a dalších důkazů policisté zjistili, že za krádeží by měl stát právě výše zmíněný Chomutovan. Tohoto muže kriminalisté dobře znají díky jeho trestní minulosti. Popsaného jednání se měl dotyčný dopustit přesto, že byl v roce 2016 odsouzen k tříletému vězení. Z toho byl propuštěn v červenci loňského roku.

V uplynulém týdnu vyšetřovatel muže obvinil z trestného činu krádeže. Usnesení o zahájení trestního stíhání si obviněný převzal ve věznici. Tam mezitím nastoupil výkon trestu odnětí svobody, který mu byl uložen za předchozí majetkovou trestnou činnost. V případě odsouzení mu tentokrát hrozí až pětileté odnětí svobody.

Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 31letého Jirkovana, který měl okrást vlastní babičku a mimo to se vloupat i do sklepní kóje jednoho z panelových domů v Jirkově. Odtud podle policistů odcizil dvě horská kola. K jejich krádeži došlo začátkem tohoto měsíce, kdy měl dotyčný do domu i do sklepních prostor snadný přístup. V domě totiž po nějakou dobu bydlel a měl tedy ještě klíče. Přímo do sklepní kóje, odkud byla kola odcizena, se měl dostat násilím. Hodnota kol byla vyčíslena na 11 tisíc korun.

O pár dní později měl dotyčný okrást svou babičku. Při návštěvě u ní v bytě zřejmě využil chvíle nepozornosti a ze zásuvky v ložnici jí odcizil peněženku s finanční hotovostí téměř 2 tisíce korun, doklady a platební kartou. Z té se pak měl pokusit vybrat finanční hotovost.

V důsledku popsaných jednání teď muž čelí obvinění z trestného činu krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. Za spáchání skutků v době vládou vyhlášeného nouzového stavu by ho soud mohl poslat v krajním případě až na osm let za mříže.

Chomutov 22. prosince 2020

