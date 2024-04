Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Obviněni za vloupání, vydírání, loupež a další

LOUNSKO – Prohlídka pastvin s dámskou společností se obrátila nečekaným směrem.

Lounští kriminalisté objasnili případ vloupání, vydírání, loupeže, krádeže a neoprávněného opatření platebního prostředku, který se udál v polovině dubna letošního roku na Lounsku. Tou dobou si čtveřice neznámých pachatelů vyhlédla svou oběť, přičemž každý z nich měl na věci svůj podíl.

Dle informací kriminalistů se jedna z žen na internetu zkontaktovala s 65 letým mužem a domluvila se s ním na společném setkání. Na smluvené místo, k domu poškozeného, nedorazila sama, měla s sebou ještě jednu ženu. Po nějaké době konverzování se společně vydali na prohlídku nedalekých pastvin. To však majitel domu nevěděl, že jedna z dam zpřístupnila jeho obydlí svým dvěma kumpánům.

Podle kriminalistů zatímco byl dotyčný na procházce s dámskou společností a dům byl prázdný, vnikla mu tam dvojice lapků. Nicméně nic netušící muž se se svou společností nečekaně do domu vrátil o něco dříve, jelikož si pro sebe i pro dámy od svého známého z pastvin zařídil odvoz. Po příjezdu zjistil, že má v domě pootevírané dveře. Z tohoto důvodu se šel po své nemovitosti porozhlédnout a nachytal tam dvě neznámé tváře. Dvojice mužů si měla během setkaní vymyslet příběh, že společnice poškozeného jsou jejich manželky, které hledají a začala hra “žárlivých manželů“. To ale netušili, že si 65letý muž všimne věcí, jenž si předtím tito dva připravili ke krádeži. Mezi jedním z nezvaných hostů a majitelem domu došlo k hádce, fyzické konfrontaci, a aby toho nebylo málo, také k požadování finanční hotovosti pod pohrůžkou násilím. Poškozený nakonec nějaké peníze muži vydal a jeden ze zlodějů mu pohrozil fyzickým napadením, pokud by incident nahlásil na policii. Poté měla čtveřice i s částí lupu z místa odejít.

Po nějaké době bylo zjištěno, že výše zmíněnému známému, jenž trojici výletníků odvezl z pastvin, měla být ukradena peněženka s platební kartou, a to právě jednou z dam, kterým i s poškozeným poskytl odvoz.

Ihned po oznámení, naši policisté případ prověřili a zjistili poznatky vedoucí ke zlodějské čtveřici. Na základě zjištěných informací vyšetřovatel obvinil šestadvacetiletého muže z Mělníka ze spáchání zločinu loupeže, trestného činu porušování domovní svobody a zločinu vydíraní. V případě uznání viny soudem mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Dále byl obviněn 57 letý muž z Mladé Boleslavi ze spáchání přečinu krádeže, trestného činu porušování domovní svobody a zločinu vydírání. Dotyčný je na základě rozhodnutí soudu umístěn ve vazební věznici a v případě uznání viny mu hrozí až osm let za mřížemi.

Třicetileté ženě z Mělnicka a šestatřicetileté ženě z Prahy je kladeno za vinu spáchání přečinu krádeže a trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě, že je soud uzná vinnými, hrozí jim trest odnětí svobody až na dvě léta.

29. dubna 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem