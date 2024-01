Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Obviněni za pašování kokainu v krabicích s banány

Kriminalisté Národní protidrogové centrály zadrželi a obvinili jednoho cizince a dva Čechy z obchodování s omamnou látkou kokain ve velkém rozsahu a ve více státech. Skupina je obviněná z organizování nelegálního dovozu kokainu v množství několika stovek kilogramů.

Členové organizované skupiny podle zjištění policie pašovali kokain v krabicích s banány ze států Jižní Ameriky přes německý Hamburk.

Hlavní postavou skupiny byl cizinec, který dlouhodobě žije v Praze. V minulosti už byl za drogovou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Právě on pravděpodobně zprostředkoval propojení s dalšími dvěma cizinci, kteří měli kontakty přímo v Jižní Americe a také v přístavu v Hamburku. Starší z nich není pro policii neznámou osobou, v minulosti byl pro drogovou trestnou činnost opakovaně odsouzen. V listopadu 2023 byl na žádost německé policie zadržen v Albánii, kde se bude rozhodovat o jeho vydání do Německa. Druhý cizinec - jeho švagr, byl v roce 2022 zadržen v Srbsku. Aktuálně je ve vazbě v Německu, kde je trestně stíhán pro dovoz omamných látek v množství nad 10 tun. Policisté Národní protidrogové centrály mají důvodné podezření, že pro organizovanou skupinu obviněnou v České republice zajišťoval komunikaci, obchodování a přepravu omamných látek z Jižní Ameriky do Hamburku.

Z Hamburku byly drogy dále přepravovány ukryté v dodávkách banánů kamionovou dopravou. Další ze tří obviněných je podezřelý z toho, že využil svého pracovního postavení u nadnárodního obchodního řetězce, kde měl z titulu své pozice klíčový vliv na logistiku. Vzhledem k náplni práce na své pozici dokázal ovlivnit výběr přepravní společnosti pro oficiální dovoz banánů a zásilky měl pod kontrolou. Třetí obviněný zprostředkovával kontakty mezi jednotlivými články skupiny a poskytl zázemí pro její fungování ve dvou obchodech s luxusním oblečením v centru Prahy, kde dojednávali podrobnosti.

Obvinění jsou ve vazbě, v případě pravomocného odsouzení jim hrozí 10-18 let vězení.

22. ledna 2024

kpt. Lucie Šmoldasová

tisková mluvčí NPC SKPV PČR

vytisknout e-mailem