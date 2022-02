Obvinění za ovlivnění veřejných zakázek

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech obvinili 7 fyzických a 2 právnické osoby z trestných činů „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“, „pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži“ a „podvodu“.

Uvedená věc se týká ovlivnění zakázek na zajištění náhradní autobusové dopravy při plánovaných drážních výlukách vyhlášených Českými drahami a.s. Organizovaná skupina osob měla v roce 2020 získávat prostřednictvím bývalého zaměstnance Českých drah a.s. informace o cenových nabídkách soutěžících u probíhajících poptávkových řízení za účelem získání zakázky pro předem spolupracujícího dodavatele s cílem obdržení finanční provize. Celkem se mělo jednat o 8 zakázek v celkové hodnotě 18 milionů Kč, přičemž ve dvou případech došlo podle našich závěrů k dokonání trestných činů a v šesti případech k pokusům o jejich spáchání. Přímá škoda vzniklá Českým drahám a.s. byla stanovena na částku přesahující 3 miliony Kč.



Trestní stihání všech fyzických osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí fyzickým osobám tresty odnětí svobody od 2 do 8 let.



Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.





