Obvinění za miliardový podvod

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedli v době mezi koncem srpna a začátkem září 2021 rozsáhlou realizaci případu podvodu, který měl být spáchán prostřednictvím tzv. neveřejného alternativního fondu (dle § 15 zák. o investičních společnostech a investičních fondech).

V této věci došlo k obvinění jedné osoby (jednatel společnosti). Uvedená osoba měla prostřednictvím nabídky investic vylákat finanční prostředky od více než 4000 osob v souhrnné výši cca 1,5 miliardy Kč. Předmětný fond však dle našich závěrů měl pracovat na principu tzv. Ponziho schématu, kdy investorům jsou připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů. Většina prostředků u tohoto typu fondů pak slouží k neoprávněnému obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů.



Díky včasnému zásahu policie a spolupráci s Finančním analytickým úřadem se podařilo zajistit majetek v hodnotě téměř jedné miliardy Kč.



Osoba je stíhána pro trestný čin podvodu. V případě pravomocného rozsudku jí hrozí trest odnětí svobody od 5 do 10 let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.



Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.



Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení (zejména těch, které nepodléhají regulaci ČNB), neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

8. září 2021

vytisknout e-mailem