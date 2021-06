Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obvinění z výroby a distribuce pervitinu

Ms kraj: Mohly být vyrobeny až desítky kilogramů drogy za miliony korun

SHADOW – výstižný název přináležející práci krajských kriminalistů, kteří vyšetřují případ rozsáhlé trestné činnosti na úseku toxikomanie. Každý z tří nyní již obviněných osob se měl určitým způsobem podílet na „zásobování“ pervitinem nejen našeho regionu, ale i Olomoucka a rovněž zahraničí. Vyrobeno mohlo být přes 130 kilogramů drogy v hodnotě až 156 000 000 korun.

Krajští kriminalisté shromažďovali a prověřovali veškeré informace týkající se podezření na výrobu a distribuci drog. Co policisté detailní kriminalistickou činností zjistili a zadokumentovali? Dva muži a žena měli jednat po vzájemné domluvě, jakožto organizovaná skupina, s jasným rozdělením rolí a s cílem dosažení majetkového prospěchu. Od poloviny roku 2018 do doby zadržení, což bylo před pár dny, měli z léčiv vyrábět pervitin a tento následně distribuovat různým osobám, zejména na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje (kde také na několika místech výroba probíhala), ale také v zahraničí. Za uvedené období měli či mohli vyrobit více než 130 kilogramů pervitinu (což by mohlo být 130 000 dávek) a získat tak až několik desítek milionů korun. Jejich „zboží“ bylo žádané pro vysokou kvalitu.

Detailněji lze uvést, že 48letý muž měl v zahraničí zajišťovat léky s obsahem prekurzoru a chemikálie a laboratorní vybavení potřebné k výrobě pervitinu. Již vyrobené „zboží“ měl posléze prodávat dalším distributorům. Žena (72 let) měla vyloupávat léky, a to z několika set, ne-li kolem tisíce, blistrů. Ženě vyplatil určitou částku a prvnímu muži vyplácel statisíce korun 46letý muž – ten měl vše organizovat, včetně financování a samotné výroby drogy. Byl obecně uznávanou a respektovanou osobou. Trojice se celkově chovala velmi konspirativně.

Vrchní komisařka odboru obecné kriminality krajského ředitelství obvinila trojici z Karvinska ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ženě (soud rozhodl o trestním stíhání na svobodě) hrozí trest odnětí svobody na dva až deset let, mužům (soud rozhodl o jejich vazebním stíhání) na osm až dvanáct let odnětí svobody. Hlavní aktér byl za obdobné jednání v posledních třech letech potrestán.

Na zadržení podezřelých, které proběhlo v různých časech a na několika místech, se podílela také zásahová jednotka krajského ředitelství. Policisté provedli domovní prohlídky, při kterých zajistili množství věcí a stop, včetně určitého množství samotné drogy pervitin, dále větší množství chemikálií pro výrobu omamných a psychotropních látek a rovněž kompletní velkokapacitní varnu pervitinu, ve které bylo možné vyrobit až 1 000 gramů pervitinu najednou! Vše budou vyhodnocovat experti z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství. Policisté dále zajistili finanční hotovost, elektroniku a luxusní vozidlo jako výnos z trestné činnosti. Vyšetřování je v podstatě v samotném počátku, kriminalisté pokračují v jednotlivých úkonech trestního řízení.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 15. června 2021

Video z případu je dostupné na YouTube Policie ČR: Policie ČR: Obvinění z výroby a distribuce pervitinu - YouTube

vytisknout e-mailem